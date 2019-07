Ευρωπαϊκή Ενωση: Οι πρώτες αντιδράσεις για τη νέα ηγεσία της

Την ικανοποίησή τους έχουν εκφράσει οι ηγέτες και οι πολιτικές προσωπικότητες της ΕΕ για τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι 28 ηγέτες πάνω στα πρόσωπα που θα αναλάβουν τα υψηλά αξιώματα της ένωσης. Αντιδράσεις υπάρχουν ωστόσο στους κόλπους των σοσιαλδημοκρατών και των Πρασίνων, οι οποίοι κατήγγειλαν την παραβίαση της διαδικασίας των Spitzenkandidaten.

To ΕΛΚ εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα ονόματα που προτάθηκαν, εντούτοις σίγουρα επιδιώκει και μία θέση για τον κορυφαίο υποψήφιό του, Μάνφρεντ Βέμπερ. Ευαίσθητη ήταν και η θέση της Άνγκελα Μέρκελ, η οποία απείχε από την ψηφοφορία για την προεδρία της Κομισιόν, για κομματικούς λόγους.

Θυμίζουμε ότι οι προτάσεις των Ευρωπαίων ηγετών είναι οι εξής:

Η Κριστίν Λαγκάρντ ανακοίνωσε ότι θα εγκαταλείψει προσωρινά τα καθηκοντά της ως διευθύνουσα σύμβουλος του ΔΝΤ για να εξετάσει την υποψηφιότητα της στην προεδρία της ΕΚΤ.

I am honored to have been nominated for the @ECB Presidency. In light of this, and in consultation with the Ethics Committee of the IMF Executive Board, I have decided to temporarily relinquish my responsibilities as IMF Managing Director during the nomination period.

Ο Σαρλ Μισέλ έγραψε στο Twitter ότι η θέση που κλίνεται να αναλάβει έχει μεγάλη ευθύνη και δεσμεύεται να ανταποκριθεί σε αυτήν. «Μία ενωμένη Ευρώπη με σεβασμό για την εθνική διαφορετικότητα είναι ο στόχος μου. Ενότητα, ελευθερία και αμοιβαίος σεβασμός είναι οι πυρήνες της ΕΕ. Θα υποστηρίξω αυτές τις αξίες», αναφέρει χαρακτηριστικά.

To be appointed President of #EUCO is a great responsibility and a task I will fulfill with commitment.

A united #Europe with respect for national diversity is my objective.

Solidarity, freedom & mutual respect are the core of the European Union. I will uphold those values. pic.twitter.com/CLBMDaeVu6

— Charles Michel (@CharlesMichel) July 2, 2019