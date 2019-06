Πέθανε ο διάσημος σκιτσογράφος Mordillo

Σε ηλικία 86 έτων έφυγε από τη ζωή, ο Γκιγιέρμο Μορντίγιο, αργεντίνος σκιτσογράφος και κομίστας που αγαπήθηκε παγκοσμίως για τα χρωματιστά του σκίτσα για το ποδόσφαιρο και τις απεικονίσεις ζώων, με διασημότερη αυτή της καμηλοπάρδαλης.

Σύμφωνα με την El Pais, ο Μορντίγιο πέθανε στη Μαγιόρκα, ενώ όπως αναφέρεται ήταν δραστήριος μέχρι και τις τελευταίες στιγμές της ζωής του. Οι φιγούρες που σχεδίασε έγιναν δημοφιλείς τις δεκαετίες του 70 και του 80.

Από μικρός είχε λατρεία για το σχέδιο και το ποδόσφαιρο. Εν τέλει έπειτα από μακρά πορεία αναζητήσεων επαγγελματικής ευκαιρίας, μπήκε στον κόσμο των εφημερίδων μέσω ενός σχεδίου που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Paris Match» το 1966. Η επιτυχία δεν άργησε να έρθει και ήταν διεθνής η απήχηση του έργου του. Μάλιστα συνεργάστηκε και με το περιοδικό Stern.

Argentinian cartoonist #Mordillo died at age 86. His work was both funny and subtle, and always without any words. pic.twitter.com/UK9Bp5gbpx

— Paulo Costa 🇵🇹🥃 (@sirpaulocosta) June 30, 2019