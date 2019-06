Ο Δώρος Δημοσθένους ζωντανεύει τον Elvis στον Κήπο του Μεγάρου

Καλοκαιρινό ροκ εντ ρολ πάρτι χωρίς τον Έλβις δεν γίνεται! Κι αν κάποιος ξέρει να αναβιώσει τον μύθο του αισθησιακού και θρυλικού «Βασιλιά», αυτός είναι σίγουρα ο Δώρος Δημοσθένους.

Το πάρτι που ετοιμάζει την Παρασκευή 12 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, μαζί με την εξαμελή μπάντα του στον Κήπο του Μεγάρου, θα γίνει μια μαγική γέφυρα για να γυρίσουμε πίσω τον χρόνο, στις δεκαετίες του 1950 και του 1960, ακούγοντας τις πιο γνωστές χορευτικές επιτυχίες αλλά και τις ατμοσφαιρικές ερωτικές μπαλάντες του Έλβις.

Τραγούδια όπως τα «It’s Now or Never», «Love Me Tender», «Blue Suede Shoes», «Marguerita», «Can’t Help Falling in Love», «Suspicious Minds», «A Little Less Conversation», «The Wonder of You» θα μας μεταφέρουν στα χρόνια των ’50s και ’60s, τότε που μεσουρανούσε σε όλο τον κόσμο το ροκ εντ ρολ, ένα μουσικό είδος πρωτόγνωρο για εκείνη την εποχή, το οποίο ακόμα και σήμερα παραμένει επίκαιρο όσο ποτέ. Αξέχαστες μελωδίες που εξακολουθούμε να αγαπάμε και τραγούδια γεμάτα ρυθμό μας ξεσηκώνουν και μας κάνουν να θέλουμε να χορέψουμε ξυπόλητοι πάνω στο γκαζόν μέχρι τελικής πτώσης!

Συμμετέχουν οι μουσικοί:

Νεοκλής Νεοφυτίδης | πιάνο

Αλέξανδρος Δανδουλάκης | ηλεκτρική κιθάρα

Γιώργος Γεωργιάδης | ακουστικό και ηλεκτρικό μπάσο

Παναγιώτης Κωστόπουλος | ντραμς

Διονύσης Κοκόλης | τρομπέτα

Φοίβος Μποζάς | τενόρο, άλτο και σοπράνο σαξόφωνο