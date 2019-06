Τσίπρας – Ερντογάν: Οι φόβοι της Αθήνας και τι συγκαλύπτουν οι εκατέρωθεν δηλώσεις

H Ελλάδα βρίσκεται εν μέσω προεκλογικής περιόδου και ο Τσίπρας αντιμέτωπος με το φάσμα της απώλειας της εξουσίας.

Η Τουρκία βρίσκεται λίγες ημέρες μετά από μια εκλογική αναμέτρηση – σταθμό στην Κωνσταντινούπολη, η οποία έστειλε ηχηρό μήνυμα στον πανίσχυρο Ερντογάν.

Στη μέση βρίσκεται ο πόλεμος των γεωτρύπανων με τον «Πορθητή» να βρίσκεται στην κυπριακή ΑΟΖ και να κάνει –υποτίθεται- ερευνητικές εργασίες, και το άλλο, το «Γιαβούζ», να είναι κοντά στην Καρπασία και να απειλεί ότι θα πραγματοποιήσει την πρώτη του γεώτρηση.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Κύπρο το πλοίο παρακολουθούσαν τη Δευτέρα οι λουόμενοι από τα παράλια της Αττάλειας. Πρόκειται για γεωτρύπανο έκτης γενιάς, μήκους 230 μέτρων, πλάτους 36 μέτρων ενώ το ύψος του πύργου του είναι 103 μέτρα, σύμφωνα με το DHA. Έχει δυνατότητα πραγματοποίησης γεώτρησης 12 χιλιάδων 200 μέτρων βάθους σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Αυτό το πλοίο είναι η «πέτρα του σκανδάλου» τις τελευταίες ώρες. Και είναι προφανές ότι χρησιμοποιείται από την Αγκυρα σαν «μπαμπούλας», σαν απειλή δηλαδή προς την Ελλάδα και την Κύπρο.

Από το πρωί της Τρίτης τουρκικά ΜΜΕ έφτιαχναν κλίμα σύγκρουσης. Κάποια μέσα μάλιστα δεν απέκλειαν και νέα εισβολή στην Κύπρο, δείχνοντας… οργή για τα όσα έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας για την ελληνική αντίδραση σε περίπτωση που το τουρκικό γεωτρύπανο έκανε εργασίες στο Καστελλόριζο.

Είναι προφανές ότι η ήττα από τον Ιμάμογλου έχει προκαλέσει αναταράξεις στο σύστημα Ερντογάν. Κι όπως ξέρουν όλοι, κάθε φορά που η Τουρκία στριμώχνεται εξάγει την κρίση της προς… δυσμάς. Η απόφαση του Σουλτάνου να τραβήξει το σκοινί, και η «γραμμή» που έχουν πάρει τα τουρκικά ΜΜΕ για να ρίχνουν πολεμικές ιαχές σχετίζεταιμε το «χαστούκι» που έφαγε δις στην Κωνσταντινούπολη.

Πιέσεις

Η προσωπική απάντηση του Ερντογάν στον Αλέξη Τσίπρα δείχνει επίσης ότι η Αγκυρα θα συνεχίσει να πιέζει την Ελλάδα και την Κύπρο και δεν αποκλείεται να κάνει κάποια προκλητική κίνηση. Η απάντηση του Τσίπρα επιβεβαιώνει ακόμη το τέλος μας σχέσης. Από την επίσκεψη του Σουλτάνου στην Αθήνα και αυτή του Τσίπρα στην Τουρκία φτάσαμε πλέον στην συνεννόηση με τελεσίγραφα και απειλές.

Ο Ελληνας πρωθυπουργός, βρίσκεται λίγες ημέρες πριν από τις κάλπες που ενδεχομένως να του στερήσουν τη διακυβέρνηση της χώρας. Μια σκληρή γραμμή στα εθνικά θέματα, ανακοινώσεις – απαντήσεις στον Ερντογάν, απειλές προς την Αγκυρα ότι υπάρχει το πολεμικό ναυτικό να επέμβει αν υπάρξει επιθετική κίνηση από την πλευρά του «Γιαβούζ», εντάσσονται ασφαλώς στο προεκλογικό κλίμα.

Ο Τσίπρας θέλει να συσπειρώσει τους πολίτες, θέλει να αναδείξει ηγετικά χαρακτηριστικά, το έκανε και με την υπόθεση του έκτακτου ΚΥΣΕΑ. Όμως, γνωρίζει σε κάθε περίπτωση ότι μια εχθρική ενέργεια από την πλευρά της Τουρκίας δεν μπορεί να μείνει αναπάντητη.

Αλλωστε, όλοι απεύχονται μια κίνηση του «Γιαβούζ» στην ΑΟΖ στο Καστελλόριζο. Θα ήταν αιτία πολέμου και δεν θα μπορούσε να μην υπάρξει αντίδραση, όποιος κι αν ήταν πρωθυπουργός.

Ισως για πρώτη φορά ο Αλέξης Τσίπρας σήκωσε τόσο ψηλά τους τόνους απέναντι στον Ερντογάν, όμως, γνωρίζει ότι δεν μπορεί να υπάρξει άλλη αντίδραση. Ο τρόπος που μίλησε, σε τρίτο πρόσωπο («Ο έλληνας πρωθυπουργός μιλάει τη γλώσσα του Διεθνούς Δικαίου, της λογικής, της αλήθειας και της αποφασιστικότητας» δείχνει ότι αυτή η γραμμή θα συνεχιστεί και μετά τις εκλογές, ακόμη κι αν πρωθυπουργός είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η επίκληση επίσης των ξένων δυνάμεων, της ΕΕ στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι μήνυμα προς την Αγκυρα ότι αν υλοποιήσει τις απειλές της δεν θα υποστεί μόνο τις κυρώσεις των Βρυξελλών αλλά και τις συνέπειες της υπονόμευσης της ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή.

Όμως, όπως παρατηρούν στρατιωτικοί και πολιτικοί αναλυτές, μια κίνηση του γεωτρύπανου προς το Καστελλόριζο θα έβαζε φωτιά στο Αιγαίο καθώς δε θα έμενε μόνο σε επίπεδο ρητορικής ή «πόλεμο ανακοινώσεων» μεταξύ πρωθυπουργών.

Προκλητική NAVTEX

Tην ίδια στιγμή η Άγκυρα εξέδωσε NAVTEX νότια της Κύπρου και πολύ κοντά σε Λίβανο και Ισραήλ για άσκηση με πραγματικά πυρά.

Στα συγκεκριμένα σημεία της NAVTEX βρίσκονται μάλιστα τα τεμάχια της Κυπριακής ΑΟΖ τα οποία έχουν διανεμηθεί στους ξένους ενεργειακούς κολοσσούς.

Η διάρκεια της NAVTEX είναι για 15 μέρες και συγκεκριμένα από τις 2 μέχρι τις 15 Ιουλίου σύμφωνα με την τουρκική υδρογραφική υπηρεσία και πιο συγκεκριμένα το σταθμός της Σαμσούντας.

Η NAVTEX έρχεται λίγο καιρό μετά τη δέσμευση περιοχή δυτικά του Καστελόριζου και πάλι για άσκηση με πραγματικά πυρά, αμφισβητώντας έμπρακτα την ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Δείτε χάρτη και πληροφορίες:

TURNHOS N/W : 0725/19

MEDITERRANEAN SEA

GUNNERY EXERCISE,

02 JUL 19 FROM 0700Z TO 0900Z

05 JUL 19 FROM 1100Z TO 1400Z

07 JUL 19 FROM 0600Z TO 0900Z

10 JUL 19 FROM 1300Z TO 1500Z

12 JUL 19 FROM 1000Z TO 1200Z

15 JUL 19 FROM 1400Z TO 1600Z

17 JUL 19 FROM 0600Z TO 0800Z

IN AREA BOUNDED BY;

34 07.00 N – 033 16.30 E

34 07.00 N – 033 32.00 E

33 34.00 N – 033 32.00 E

33 34.00 N – 033 16.30 E

CAUTION ADVISED.