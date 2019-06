Ο Τραμπ για τον δήμαρχο του Λονδίνου: Είναι ένας εντελώς χαμένος

«Εντελώς χαμένο» (loser), χαρακτήρισε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τον δήμαρχο του Λονδίνου Σαντίκ Καν σε μήνυμα που απέστειλε στο Twitter λίγα μόλις λεπτά προτού προσγειωθεί το αεροπλάνο του στο αεροδρόμιο Στάνστεντ της βρετανικής πρωτεύουσας για την τριήμερη επίσημη επίσκεψη που θα πραγματοποιήσει στη χώρα.

«Ο Σαντίκ Καν, ο οποίος έχει κάνει κατά γενική ομολογία κάκιστη δουλειά ως δήμαρχος του Λονδίνου, φάνηκε απερίσκεπτα «κακός» στον πρόεδρο των ΗΠΑ που επισκέπτεται τη χώρα, τον πιο σημαντικό με απόσταση σύμμαχο του Ηνωμένου Βασιλείου», έγραψε ο πρόεδρος Τραμπ στο Twitter λίγο πριν από την απογείωση του προεδρικού του αεροσκάφους Air Force One στο αεροδρόμιο Στάνστεντ κοντά στο Λονδίνο στις 09:00 τοπική ώρα (11:00 ώρα Ελλάδος).

. @SadiqKhan , who by all accounts has done a terrible job as Mayor of London, has been foolishly “nasty” to the visiting President of the United States, by far the most important ally of the United Kingdom. He is a stone cold loser who should focus on crime in London, not me……

«Είναι ένας εντελώς χαμένος που θα πρέπει να επικεντρωθεί στο έγκλημα στο Λονδίνο, κι όχι σε μένα», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος έχει ήδη επιτεθεί επανειλημμένως στον δήμαρχο του Λονδίνου μέσω των κοινωνικών δικτύων, επικρίνοντας την «καταστροφική του δουλειά για την τρομοκρατία».

….Kahn reminds me very much of our very dumb and incompetent Mayor of NYC, de Blasio, who has also done a terrible job – only half his height. In any event, I look forward to being a great friend to the United Kingdom, and am looking very much forward to my visit. Landing now!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2019