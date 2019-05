Βιρτζίνια : 12 νεκροί σε επίθεση ενόπλου στο δημοτικό κέντρο

Εντεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Παρασκευή από επίθεση ενόπλου σε δημοτικό κέντρο στη Βιρτζίνια Μπιτς, ανακοίνωσε ο αρχηγός της αστυνομίας Τζέιμς Κερβέρα.

«Υπάρχουν 11 νεκροί στο σημείο, έξι ακόμη άνθρωποι έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία» της περιοχής, τόνισε ο Κερβέρα.

Ο δράστης, ο οποίος ήταν εργαζόμενος του δήμου, σκοτώθηκε από την ανταλλαγή πυρών με την αστυνομία, πρόσθεσε ο ίδιος.

Νωρίτερα, η αστυνομία είχε κάνει λόγο για «πολλούς τραυματίες», ενώ αξιωματούχοι από τον χώρο της υγείας τόνισαν πως τουλάχιστον έξι άτομα είχαν μεταφερθεί σε νοσοκομεία.

Το τοπικό αστυνομικό τμήμα της Βιρτζίνια Μπιτς σε αναρτήσεις στο twitter τόνισε ότι αστυνομικοί απάντησαν σε περιστατικό με ένοπλο στο κτίριο 2 του δημοτικού κέντρου της πόλης και συμβούλεψε το κοινό να αποφύγει την περιοχή.

ACTIVE SHOOTER SITUATION-municipal center, building 2. Multiple injuries. At this time it is believed that only 1 shooter, and they have been taken into custody. More to follow

