One Channel: Στην καρδιά των γεγονότων και στον Β’ γύρο των Δημοτικών – Περιφερειακών εκλογών

Στις 26 Μαΐου, το One Channel, το νέο μεγάλο κανάλι, κέρδισε στο στοίχημα της ενημέρωσης. Εκατοντάδες χιλιάδες τηλεθεατές εμπιστεύτηκαν τις εκπομπές μας για να ενημερωθούν για τις πολιτικές εξελίξεις.

Με συνεχή ροή από τις 8 το πρωί της Κυριακής μέχρι τα ξημερώματα της Δευτέρας, το One Channel, έκανε τη διαφορά κι έκλεψε τις εντυπώσεις.

Το νέο μεγάλο ενημερωτικό κανάλι ετοίμασε και για τον δεύτερο γύρο των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών ένα μαραθώνιο ενημέρωσης που θα ξεκινήσει στις 8 το πρωί.

Ολο το δημοσιογραφικό και τεχνικό δυναμικό του One Channel, με τη βοήθεια σχολιαστών από τις εφημερίδες «ΝΕΑ», «ΒΗΜΑ» και από το in.gr, θα βρίσκεται στις επάλξεις των πολιτικών γεγονότων.

Παράλληλα, πλήθος καλεσμένων από όλο το πολιτικό φάσμα θα αναλύσει τα αποτελέσματα και θα δώσει το στίγμα της επόμενης ημέρας.

Ρεπόρτερ του καναλιού θα βρίσκονται στα επιτελεία των κομμάτων και των υποψηφίων, θα καταγράφουν και θα μεταδίδουν έγκυρα και έγκαιρα όλες τις εξελίξεις γύρω από τις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές.

Με ζωντανές συνδέσεις και με την πιο εντυπωσιακή τεχνολογία απεικόνισης των εκλογικών αποτελεσμάτων θα δίνουν στους τηλεθεατές την πιο σφαιρική ενημέρωση.

Η αυλαία του ενημερωτικού προγράμματος του One Channel θα ανοίξει στις 08.00 με τους Νικήτα Κορωνάκη, Μαρία Κατσή και Ολίνα Τσαουσέλου, που θα μεταδίδουν μέχρι τις 12.00, τις πρώτες ώρες από τη στιγμή που θα ανοίξουν οι κάλπες.

Τη σκυτάλη της ενημέρωσης θα πάρουν στις 12.00 η Στέλλα Παπαμιχαήλ και η Ελένη Στεργίου που θα καταγράψουν λεπτό προς λεπτό την εκλογική διαδικασία.

Από τις 15.30 έως τις 18.30, ο Θανάσης Φουσκίδης και ο Ανδρέας Παπαδόπουλος θα βρίσκονται στο στούντιο του One Channel και με συνεχείς συνδέσεις και αναλύσεις θα δώσουν το κλίμα, λίγο προτού κλείσουν οι κάλπες.

Στις 18.30 στο One Channel ο Γιώργος Παπαχρήστος με τον Δημήτρη Μανιάτη, και την Τζίνα Μοσχολιού θα καταγράψουν τις πρώτες αντιδράσεις από τα αποτελέσματα της κάλπης.

Στις 22.00 οι Δημήτρης Μανιάτης, Τζίνα Μοσχολιού και Γιάννης Μούτσος θα αναλύσουν τις εξελίξεις με βάση πλέον τους νικητές του δεύτερου γύρου των εκλογών.

Στο στούντιο θα βρεθεί πλήθος σχολιαστών και καλεσμένων: Ο διευθυντής του «Βήματος», Αντώνης Καρακούσης, ο διευθυντής των «ΝΕΩΝ», Γιώργος Μαντέλας, οι αρθρογράφοι και σχολιαστές των μέσων του ομίλου Alter Ego, Γιάννης Πρετεντέρης, Διονύσης Νασόπουλος, Βασίλης Κανέλλης, Αρης Ραβανός, Δημήτρης Χόνδρος, Ζώης Τσώλης, Αγγελος Κωβαίος, Δήμητρα Κρουστάλλη, Μιχάλης Μητσός, Περικλής Δημητρολόπουλος, Ελένη Βουλτσίδου, Χρήστος Κολώνας, Αγγελος Αθανασόπουλος, Μάκης Πολίτης, Μαρία Βουργάνα, Παναγιώτης Σωτήρης, Έλενα Λάσκαρη και πολλοί άλλοι.

