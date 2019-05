Συναγερμός στον Λευκό Οίκο : Άνδρας αυτοπυρπολήθηκε

Ένας άνδρας αυτοπυρπολήθηκε έξω από τον Λευκό Οίκο σήμερα και του παρέχονται οι πρώτες βοήθειες στο σημείο, έγινε γνωστό από τη Μυστική Υπηρεσία (Secret Service).

Οι αρχές του Εθνικού Πάρκου και η αστυνομία του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες μετά το περιστατικό που συνέβη στο πάρκο Ellipse κοντά στο Εθνικό Πάρκο της Ουάσιγκτον, μια δημοφιλή για τους τουρίστες περιοχή, σύμφωνα με ένα μήνυμα στο Twitter.

Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό μετά τη 12η Απριλίου, όταν ένας άνδρας έβαλε φωτιά στο μπουφάν του έξω από την περίφραξη του Λευκού Οίκου.

📹 | A man has set himself on fire in the «Ellipse» Park at the South Lawn of the #WhiteHouse

“I can confirm that we’ve transported one patient with burns from the Ellipse and we’re now on the scene assisting law enforcement,» a spokesman for the Washington Fire Department said pic.twitter.com/IC5RNgycMf

— EHA News (@eha_news) 29 Μαΐου 2019