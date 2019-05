To vima.gr προτείνει για την Πέμπτη 23 Μαΐου 2019

«Σύζυγος για ενοικίαση» (Just go with it), ΑΝΤ1, 21.45

Ξένη σειρά «Ballers» ΕΡΤ2, 22.30 Ο Σπένσερ αποφασίζει να βοηθήσει τον Βέρνον, αλλά βρίσκεται σε ακόμα πιο δύσκολη θέση. Η Τζούλι και η Μπέλα συζητούν για τα καμώματα των συζύγων τους, ενώ ο Ρίκι ξεσαλώνει. Ο Τζέισον προβληματίζεται με τον καινούργιο σύντροφο της μητέρας του. Ξένες ταινίες «Σε επιφυλακή» (The Sentinel) OPEN, 20.45 Μια συνωμοσία εναντίον της ζωής του προέδρου των ΗΠΑ μετατρέπει σε βασικό ύποπτο τον υπεύθυνο ασφαλείας (Μάικλ Ντάγκλας). Παρακολουθήσιμη περιπέτεια του Κλαρκ Τζόνσον. (ΗΠΑ, 2006, 100′) «Σύζυγος για ενοικίαση» (Just go with it) ΑΝΤ1, 21.45 Ο Ντάνι Μακάμπι, ένας πλαστικός χειρουργός που θέλει να φλερτάρει ελεύθερα χωρίς δεσμεύσεις, χρησιμοποιεί ένα αθώο ψέμα για να πετύχει τον στόχο του: φοράει βέρα κι ας είναι ανύπαντρος. Οταν όμως γνωρίζει και ερωτεύεται μια πανέμορφη και αρκετά μικρότερή του δασκάλα, την Πάλμερ, αυτό το μικρό ψέμα θα αρχίσει να τον καταδυναστεύει. Αλλά αντί να παραδεχθεί την αλήθεια όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, αποφασίζει να «εφεύρει» μια σύζυγο με την οποία υποτίθεται ότι σύντομα θα χωρίσει για χάρη της Πάλμερ. Τον ρόλο της δήθεν συζύγου αναλαμβάνει η επί χρόνια βοηθός του Κάθριν, μητέρα δύο παιδιών, τα οποία σύντομα αναγκάζονται να μπουν επίσης στο παιχνίδι. Πρωταγωνιστούν: Ανταμ Σάντλερ, Τζένιφερ Ανιστον, Νικόλ Κίντμαν. (ΗΠΑ, 2011, 118′) «Συνάντησε τον Τζο Μπλακ»

(Meet Joe Black) STAR, 01.00 O Aγγελος του Θανάτου (Μπραντ Πιτ) που έχει κατεβεί στη Γη για να πάρει μαζί του έναν πάμπλουτο επιχειρηματία (Αντονι Χόπκινς) ερωτεύεται. Κρίμα που το ενδιαφέρον θέμα της ταινίας του Μάρτιν Μπρεστ χάνεται στην κοινοτοπία και στην ανία. (ΗΠΑ, 1998, 167′)