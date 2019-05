Επιλογές για το Σάββατο 11 Μαΐου 2019

Κύπελλο Ελλάδας – Τελικός

ΠΑΟΚ-ΑΕΚ

Cosmote Sport1HD, 20.30

Ξένες ταινίες

«Ταξίδι 2: Το µυστηριώδες νησί»

(Journey 2: The mysterious island)

STAR, 21.00

Ο νεαρός τυχοδιώκτης Σον Αντερσον λαμβάνει ένα κωδικοποιημένο σήμα κινδύνου από ένα μυστηριώδες νησί, το οποίο δεν υπάρχει σε κανέναν χάρτη – ένα νησί γεμάτο με περίεργα όντα, βουνά από χρυσό, θανατηφόρα ηφαίστεια και πολλά εντυπωσιακά (αλλά και θανατηφόρα) μυστικά. Ο Τζος Χάτσερσον («The Kids are All Right», «The Hunger Games») επιστρέφει στον ρόλο του νεαρού τυχοδιώκτη Σον Αντερσον, στη συναρπαστική συνέχεια της μεγάλης κινηματογραφικής επιτυχίας «Journey to the Center of the Earth 3D», της πρώτης live-action ταινίας που γυρίστηκε σε digital 3D. (ΗΠΑ, 2012, 83′)

«Γιορτή της µητέρας» (Mother’s Day)

Alpha, 22.50

Μετά τις σχετικά πρόσφατες μεγάλες επιτυχίες «Valentine’s Day» και «New Year’s Eve», ο σκηνοθέτης του «Pretty Woman», Γκάρι Μάρσαλ, επανέρχεται με ένα all-star-cast για το μεγαλύτερο αστέρι στη ζωή όλων. Η «Γιορτή της μητέρας» δεν θα μπορούσε να είναι κάτι λιγότερο από συναρπαστική. Μία εβδομάδα απομένει μέχρι τη γιορτή της πιο γλυκιάς, απρόβλεπτης και αφανούς ηρωίδας της ζωής όλων, αλλά δεν έχουν όλοι τον ίδιο τρόπο ούτε τα ίδια μέσα για να το δείξουν. Και εκεί είναι που ξεκινά το μπέρδεμα – μόνο που κανένας δεν βιάζεται να το ξεμπερδέψει. Πρωταγωνιστούν: Τζένιφερ Ανιστον, Τζούλια Ρόμπερτς, Κέιτ Χάντσον, Τζέισον Σουντέικις, Τίμοθι Ολιφαντ (ΗΠΑ, 2016, 104′)

«Wall Street: Το χρήµα ποτέ δεν πεθαίνει»

OPEN, 01.15

Υστερα από πολυετή φυλάκιση ο πάλαι ποτέ βασιλιάς του χρηματιστηρίου Γκόρντον Γκέκο προσπαθεί να αποκαταστήσει τις σχέσεις με την κόρη του και συνεργάζεται με τον αρραβωνιαστικό της, έναν νεαρό πωλητή, αναζητώντας τρόπο να επιστρέψει στην κορυφή. Πρωταγωνιστούν: Μάικλ Ντάγκλας, Σία ΛαΜπέφ, Τζος Μπρόλιν, Κάρεϊ Μάλιγκαν (ΗΠΑ, 2010, 127′)