To vima.gr προτείνει για την TV την Πέμπτη 9 Μαΐου

Ντοκιµαντέρ

«Η ελληνική χρεοκοπία, µέρος 1o»

ΣΚΑΪ, 20.50

Ο ΣΚΑΪ ξεκινά την προβολή έξι αποκαλυπτικών ντοκιμαντέρ του Αρη Πορτοσάλτε και του Τάσου Τέλλογλου με θέμα την ελληνική χρεοκοπία. Η έρευνα θα φωτίσει ιστορικά το μεγάλο θέμα, ξεκινώντας χρονικά από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας και φθάνοντας έως σήμερα, καταγράφοντας σημαντικές μαρτυρίες και ντοκουμέντα. Τους τελευταίους τρεις μήνες οι δύο δημοσιογράφοι μίλησαν συνολικά με 43 παράγοντες της δημόσιας ζωής, ιστορικούς και πανεπιστημιακούς, πρώην διοικητές της Κεντρικής Τράπεζας και υπουργούς των Οικονομικών, τρεις πρώην υπουργούς Παιδείας αλλά και με εν ενεργεία πολιτικούς που διαχειρίστηκαν τα δύο από τα τρία μνημόνια. Η δημοσιογραφική έρευνα επιχειρεί να αποτυπώσει την εικόνα των θεσμών οι οποίοι δεν λειτούργησαν και φθάσαμε στην ελληνική χρεοκοπία του 2010.

Ελληνική ταινία

«Μόνο για µια νύχτα»

ΕΡΤ2, 17.00

Η γνωριμία ενός διαρρήκτη με μια νεαρή κοπέλα εξελίσσεται σε… έρωτα, έστω κι αν έγινε κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες: ενώ μπήκε στο σπίτι της για να το διαρρήξει. Ο Γιώργος Φούντας και η Βούλα Ζουμπουλάκη συνθέτουν ένα από τα πιο ανορθόδοξα ζευγάρια ταινίας του παλιού ελληνικού κινηματογράφου στην υποτιμημένη ετούτη αισθηματική κομεντί που σκηνοθέτησε η Μαρία Πλυτά, σε σενάριο Κώστα Ασημακόπουλου – Νέστορα Μάτσα. Σπάνια μεταδίδεται, ας την έχετε υπόψη σας. (1958, 75′)

Ξένη ταινία

«Τζακ ποτ στον έρωτα»

(What happens in Vegas)

OPEN, 21.00

Η Τζόι (Κάμερον Ντίαζ) και ο Τζακ (Αστον Κούτσερ) ξυπνούν στο Λας Βέγκας και ανακαλύπτουν πως παντρεύτηκαν μεθυσμένοι το προηγούμενο βράδυ αφότου ο ένας κέρδισε το τζακ ποτ χρησιμοποιώντας μάρκα του άλλου. Τώρα και οι δύο μαζί θέλουν να χωρίσουν και ο καθένας ξεχωριστά να βάλει τα λεφτά στο χέρι. Ο έρωτας όμως δεν έχει πει την τελευταία του κουβέντα. (ΗΠΑ, 2008, 90′)