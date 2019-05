Πάμελα Άντερσον : Θα επισκεφτεί στη φυλακή τον Τζούλιαν Ασάνζ

Τον φυλακισμένο Τζούλιαν Ασάνζ θα επισκεφτούν σήμερα, Τρίτη, η Πάμελα Άντερσον και ο αρχισυντάκτης των WikiLeaks, Κριστίν Χράφνσον ο οποίος είναι εκτίει ποινή κάθειρξης σε φυλακή του Λονδίνου.

Θα είναι η πρώτη επίσκεψη για κοινωνικούς λόγους που θα δεχθεί μετά τη σύλληψή του, σχεδόν πριν έναν μήνα, όπως ανακοινώθηκε από τα WikiLeaks.

«Η Πάμελα Άντερσον και ο Κριστίν Χράφνσον θα βρεθούν στην ΑΜΦ (Αυτού Μεγαλειότης Φυλακή) Belmarsh την Τρίτη. Η πρώτη κοινωνική επίσκεψη του Τζούλιαν Ασάνζ από τον παράνομο τερματισμό του ασύλου και τη σύλληψή του μετά από ένταλμα έκδοσης των ΗΠΑ», σημειώνεται σε μήνυμα των WikiLeaks στο Twitter.

Pamela Anderson @pamfoundation and Kristinn Hrafnsson @khrafnsson to attend HMP Belmarsh Tuesday. Julian Assange’s first social visit since illegal termination of asylum and arrest on US extradition warrant. Statement to press 10:00BST

— WikiLeaks (@wikileaks) May 6, 2019