ΔΕΗ: Τιτλοποίηση ληξιπρόθεσμων έως το καλοκαίρι

Με ορίζοντα το φετινό καλοκαίρι, αναμένεται να υλοποιήσει η ΔΕΗ τη στρατηγική της απόφαση για τιτλοποίηση 1,5 δισ. ευρώ ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, από τα συνολικά 2,5 δισ. ευρώ των ανεξόφλητων λογαριασμών.

Στόχος είναι η ενίσχυση της ρευστότητας της επιχείρησης. Ειδικότερα, όπως ανέφερε χθες Δευτέρα, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Μανόλης Παναγιωτάκης, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο ενεργειακού συνεδρίου στην Αθήνα, οι συζητήσεις με τη Deutsche Bank και τη Finacity βρίσκονται σε αρκετά προχωρημένο στάδιο. Όπως επεσήμανε ο επικεφαλής της ΔΕΗ, ετοιμάζεται το data room ώστε οι ενδιαφερόμενοι να έχουν πρόσβαση στις απαραίτητες πληροφορίες, αύριο θα γίνει η επιλογή του νομικού συμβούλου ενώ έχουν προχωρήσει και οι διαδικασίες για τη δημιουργία δύο εταιρειών SPV (Special Purpose Vehicle – Εταιρεία Ειδικού Σκοπού) για την έκδοση των ομολόγων.

Στο πρώτο θα μεταφερθούν ληξιπρόθεσμες οφειλές οι οποίες δεν ξεπερνούν τις 60 ημέρες και στο δεύτερο οφειλές που ξεπερνούν τις 90 ημέρες. Οι συγκεκριμένες οφειλές αφορούν πελάτες κυρίως της χαμηλής τάσης, δηλαδή οικιακούς καταναλωτές και μικρές επιχειρήσεις. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται και οι λεγόμενοι «τελικοί πελάτες», δηλαδή οι στρατηγικοί κακοπληρωτές οι οποίοι έχουν διακόψει την ηλεκτροδότηση του ακινήτου τους από τη ΔΕΗ για διάφορους λόγους (π.χ. αλλαγή παρόχου).

Εκτός πλάνου, βρίσκονται για την ώρα τα τιμολόγια που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα από 60 έως 90 ημέρες.

Σύμφωνα με κύκλους της ΔΕΗ, σε πρώτη φάση η επιχείρηση προσδοκά είσπραξη 20% με 25% του 1,5 δισ. ευρώ, δηλαδή περίπου 300 με 375 εκατ. ευρώ. Το σχέδιο έχει ως εξής: στο βαθμό που εισπράττονται ληξιπρόθεσμες οφειλές, η ΔΕΗ θα αποπληρώνει τους επενδυτές οι οποίοι θα έχουν προαγοράσει τα ομόλογα. Υπάρχει ωστόσο και η σκέψη, όσες οφειλές αποπληρώνονται να αντικαθίστανται με άλλες.

Είναι αξιοσημείωτο ότι, έως σήμερα η είσπραξη ανεξόφλητων οφειλών της ΔΕΗ από την εταιρεία Qualco, σύμφωνα πάντα με τον κ. Παναγιωτάκη, φθάνει τα 350 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα περισσότερα είναι μετρητά και λιγότερα τα διακανονισμένα με δόσεις. Μάλιστα, όπως υπογράμμισε ο ίδιος, η Διοίκηση της εταιρείας προτίθεται να προχωρήσει σε ανανέωση του συμβολαίου της Qualco, για δύο με τρεις μήνες, προκειμένου να πιάσει τον στόχο των 450 εκατ. ευρώ.

Σύμπραξη της βιομηχανίας αναμένει η ΔΕΗ για τους λιγνίτες

Σχετικά με τον δεύτερο διαγωνισμό για την πώληση των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ σε Μεγαλόπολη και Φλώρινα, ο κ. Παναγιωτάκης εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος, παρότι παράγοντες της αγοράς που βρίσκονται κοντά στις διαπραγματεύσεις με τους επενδυτές, επισημαίνουν ότι τόσο οι Τσέχοι της Sev.En Energy, όσο και οι Κινέζοι της Beijing Guohua Power εμφανίζονται ιδιαιτέρως διστακτικοί. Μάλιστα οι κακές γλώσσες αναφέρουν ότι «εξαφανισμένοι» είναι και οι έτεροι Κινέζοι της China Western Power Industrial.

Σε κάθε περίπτωση ο επικεφαλής της ΔΕΗ ανέφερε ότι περιμένει μεγαλύτερη συμμετοχή σε σύγκριση με τον προηγούμενο διαγωνισμό, ενώ δεν αποκλείει να «κατέβουν» στη δεύτερη φάση, σε σύμπραξη, δύο μεγάλοι βιομηχανικοί όμιλοι, του Στασινόπουλου και του Μυτιληναίου. Πάντως, κύκλοι της αγοράς, μιλώντας στο «Βήμα» ανέφεραν χαρακτηριστικά ότι «η Μονάδα της Μελίτης δεν τους χωράει και τους δύο», αποκλείοντας παράλληλα το ενδεχόμενο να ενδιαφερθούν και για τις μονάδες της Μεγαλόπολης.

Να σημειωθεί ότι στην πρώτη φάση μη δεσμευτικό ενδιαφέρον είχαν εκδηλώσει η σύμπραξη Beijing Guohua Power Company Limited και Damco Energy S.A., η China Western Power Industrial Co Ltd. η τσέχικη Sev.En Energy AG – Indoverse, η ΓΕΚ Τέρνα, η ΕλβάλΧαλκόρ και ο όμιλος Μυτιληναίου.