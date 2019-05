Το vima.gr προτείνει για το Σάββατο 4 Μαΐου 2019

Ελληνική ταινία

«Μικρά Αγγλία» ALPHA, 22.50

Σπανίως όταν τελειώνει μια ταινία της οποίας η διάρκεια ξεπερνά τις δύο ώρες σε κάνει να πεις μέσα σου «αχ και να ‘χε λίγο ακόμη», όμως αυτό ακριβώς νιώθεις βλέποντας τη 12η (και μια από τις καλύτερες) ταινία του Παντελή Βούλγαρη, ένα χορταστικό έπος στηριγμένο στο μπεστ σέλερ της (σεναριογράφου) Ιωάννας Καρυστιάνη. Μέσα από την ιστορία δύο αδελφών (Πηνελόπη Τσιλίκα, Σοφία Κόκκαλη) ερωτευμένων με τον ίδιο άνδρα (Ανδρέας Κωνσταντίνου) στην Ανδρο των δεκαετιών του 1930 και του 1940, μιλάει με ποίηση και ουσία για τη γλυκιά αρρώστια του γνήσιου έρωτα. Μεγάλη κινηματογραφική και εμπορική επιτυχία, συγκέντρωσε 13 υποψηφιότητες στα Βραβεία Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, κέρδισε έξι διακρίσεις (μεταξύ άλλων Καλύτερης Ταινίας). (2013, 127’)

Ξένες ταινίες

«Οταν ο Μαρξ συνάντησε τον Ενγκελς» (Der Junge Karl Marx) ΕΡΤ2, 22.00

Ενδιαφέρουσα βιογραφική ταινία του Ραούλ Πεκ που ανιχνεύει την περίοδο της τρίτης δεκαετίας της ζωής του Καρλ Μαρξ (Ογκόστ Ντιλ), όταν γνωρίστηκε με τον Φρίντριχ Ενγκελς (Στέφαν Κονάρσκε). Η σχέση τους είναι ο κορμός της, από την οποία επίσης περνούν πρόσωπα όπως ο Πιερ Γιοζέφ Προυντόν (Ολιβιέ Γκουρμέ) αλλά και ο ρώσος αναρχικός Μιχαήλ Μπακούνιν, ο οποίος «είδε» στους δύο νέους τον δρόμο για το μέλλον. (Γερμανία/ Γαλλία/ Βέλγιο, 114′)

«Μια νύχτα στο μουσείο: το μυστικό του Φαραώ» (Night at the museum: secret of the tomb)

STAR, 21.00

Οταν η μαγεία, η οποία «ξυπνά» τα εκθέματα του μουσείου, αρχίζει να εξασθενεί, ο Λάρι αποφασίζει να συγκεντρώσει τους αγαπημένους του φίλους, απ’ όλο το φάσμα της παγκόσμιας ιστορίας, και να τους οδηγήσει σε ένα αξέχαστο ταξίδι ως την άλλη άκρη του κόσμου. Πρωταγωνιστούν: Οουεν Ουίλσον, Ρόμπιν Γουίλιαμς, Νταν Στίβενς, Μπεν Στίλερ. (ΗΠΑ, 2014, 87′)