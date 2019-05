Ολυμπιακός: «Μπορείς να αναγνωρίσεις ποιος παίκτης είναι;»

Μπορεί η χρονιά να φτάνει στο τέλος της και στον Ολυμπιακό να έχουν ακόμα ένα παιχνίδι για το πρωτάθλημα, όμως οι «ερυθρόλευκοι» παραμένουν ενεργοί στα social media και δεν αφήνουν έτσι τους φιλάθλους τους.

Συγκεκριμένα, οι Πειραιώτες έχουν δημιουργήσει ένα παιχνίδι με σκοπό να συμμετέχει ο κόσμος, να διασκεδάζει και να μαθαίνει διάφορα για τους παίκτες του Ολυμπιακού. Στο εν λόγω κουίζ η ΠΑΕ δίνει στη δημοσιότητα μια φωτογραφία από κάποιον παίκτη της ομάδας.

Οι φίλοι των «ερυθρόλευκων» πρέπει να μαντέψουν ποιος κρύβεται πίσω από την παιδική φωτογραφία και να συμμετέχουν στο παιχνίδι δίνοντας τη δική τους απάντηση. Ο παίκτης που θα πρέπει να βρουν αυτή τη φορά οι φίλοι των Πειραιωτών είναι αυτός:

Μπορείς να αναγνωρίσεις ποιος παίκτης μας είναι❓🤔 / Can you recognize our player❓🤔#olympiacos #GuessWho #quiz #players pic.twitter.com/298kJL9bkQ

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) May 2, 2019