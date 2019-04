Βενεζουέλα: Τεθωρακισμένο όχημα να πέφτει πάνω σε διαδηλωτές (video)

Το απόλυτο χάος επικρατεί στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, το Καράκας, τις τελευταίες ώρες μετά το κάλεσμα του ηγέτη της αντιπολίτευσης, Χουάν Γκουαϊδό, για στρατιωτική εξέγερση.

Σφοδρές μάχες μεταξύ στρατιωτών και απλών διαδηλωτών με πυροβολισμούς και δακρυγόνα συνθέτουν το σκηνικό «εμφυλίου» που επικρατεί στη χώρα. Πριν από λίγο μάλιστα, όχημα της Εθνοφρουράς της Βενεζουέλας παρέσυρε διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί έξω από στρατιωτική βάση στο Καράκας.

Maduro’s national guard just ran over a group of pro-Guaido protesters in Venezuela.

(Warning: Video is graphic). pic.twitter.com/bNEojr3LKl

