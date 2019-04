Βενεζουέλα : Οι ΗΠΑ ζητούν από τον στρατό να στηρίξει τον Γκουαϊδό

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέφρασαν σήμερα την υποστήριξή τους στον λαό της Βενεζουέλας στην «αναζήτησή του της ελευθερίας», επαναλαμβάνοντας την αμέριστη υποστήριξή τους στον ηγέτη της αντιπολίτευσης Χουάν Γκουαϊδό, ο οποίος υποστήριξε από αεροπορική βάση στο Καράκας ότι διαθέτει την υποστήριξη στρατιωτών.

«Σήμερα, ο προσωρινός πρόεδρος Χουάν Γκουαϊδό ανακοίνωσε την έναρξη της Επιχείρησης Ελευθερία», έγραψε σε ένα τουίτ ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάικ Πομπέο.

«Η αμερικανική κυβέρνηση υποστηρίζει πλήρως τον λαό της Βενεζουέλας στην αναζήτησή του στης ελευθερίας και της δημοκρατίας», πρόσθεσε.

Today interim President Juan Guaido announced start of Operación Libertad. The U.S. Government fully supports the Venezuelan people in their quest for freedom and democracy. Democracy cannot be defeated. #EstamosUnidosVE — Secretary Pompeo (@SecPompeo) April 30, 2019

Αλλά και ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ Τζον Μπολτον εμφανίστηκε σήμερα να υποστηρίζει την έκκληση του Χουάν Γκουαϊδό για υποστήριξη, αφότου ο ηγέτης της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα κάλεσε τους Βενεζουελάνους και τον στρατό να στηρίξουν την προσπάθειά του να ανατρέψει τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο.

«Οι FANB πρέπει να προστατεύσουν το Σύνταγμα και τον λαό της Βενεζουέλας. Πρέπει να παραμείνουν στο πλευρό της Εθνοσυνέλευσης και των νόμιμων θεσμών απέναντι στον σφετερισμό της δημοκρατίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αλληλέγγυες με τον λαό της Βενεζουέλας», έγραψε ο Μπόλτον σε ένα τουίτ αναφερόμενος στις ένοπλες δυνάμεις της Βενεζουέλας.

.@vladimirpadrino: The FANB must protect the Constitution and the Venezuelan people. It should stand by the National Assembly and the legitimate institutions against the usurpation of democracy. The United States stands with the people of Venezuela. — John Bolton (@AmbJohnBolton) April 30, 2019

Ακολούθησε και νέα ανάρτηση του Μπόλτον στην οποία αναφέρει ότι «οι Βενεζουελάνοι έχουν καταστήσει σαφές ότι η σημερινή πορεία προς τη δημοκρατία είναι μη αναστρέψιμη. Ο στρατός της Βενεζουέλας έχει μια επιλογή: να αγκαλιάσει τη δημοκρατία, να προστατεύσει τους πολίτες και τα μέλη της δημοκρατικά εκλεγμένης Εθνικής Συνέλευσης ή να αντιμετωπίσει περισσότερο πόνο και απομόνωση».

Venezuelans have made clear that the current path toward democracy is irreversible. Venezuela’s military has a choice: embrace democracy, protect civilians and members of the democratically-elected National Assembly, or face more man-made suffering and isolation. — John Bolton (@AmbJohnBolton) April 30, 2019

Μήνυμα στήριξης από την Κολομβία στον Γκουαϊδό

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Κολομβίας Ιβάν Ντούκε κάλεσε σήμερα τον στρατό της Βενεζουέλας να συνταχθεί με τον ηγέτη της αντιπολίτευσης Χουάν Γκουαϊδό.

«Απευθύνουμε έκκληση στους στρατιώτες και στον λαό της #Venezuela να τεθούν στη σωστή πλευρά της ιστορίας και να απορρίψουν τη δικτατορία και τον σφετερισμό» της εξουσίας από τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο, γράφει ο δεξιός πρόεδρος του κράτους στον λογαριασμό του στο Twitter.

Στήριξη Γκουαϊδό ζητά από το στρατό και η Βραζιλία

Επίσης, ο υπουργός Εξωτερικών Σχέσεων της Βραζιλίας Ερνέστου Αραούζου δήλωσε πως η χώρα του υποστηρίζει τη δημοκρατική μετάβαση στη Βενεζουέλα.

Ο Αραούζου δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στην Μπραζίλια πως η κυβέρνηση της Βραζιλίας αναμένει από τον στρατό της Βενεζουέλας να στηρίξει σήμερα τον Γκουαϊδό και να διώξει τον Μαδούρο από την εξουσία.

Συγκρούσεις μεταξύ στρατιωτών

Στο μεταξύ, αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται το πρακτορείο Reuters ανέφεραν πως δεκάδες, κυρίως νεαροί, ένοπλοι άνδρες με στρατιωτική περιβολή που συνόδευαν τον Γκουαϊδό αντάλλαξαν πυρά με στρατιώτες που υποστήριζαν τον Μαδούρο έξω από την αεροπορική βάση Λα Καρλότα, όμως δεν φαίνεται προσώρας να επίκειται ανάληψη της εξουσίας από την αντιπολίτευση με τη βία.

Για το ίδιο θέμα το Γαλλικό Πρακτορείο μετέδωσε ότι σημειώθηκαν συγκρούσεις γύρω από την αεροπορική βάση του Καράκας όπου ο ηγέτης της αντιπολίτευσης είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι μια ομάδα στρατιωτικών εξεγέρθηκε κατά της κυβέρνησης.

Αστυνομικοί έκαναν χρήση δακρυγόνων εναντίον των διαδηλωτών που ανταποκρίθηκαν στην έκκληση του Χουάν Γκουαϊδό να κατέβουν στους δρόμους για να υποστηρίξουν τους στρατιωτικούς που εξεγέρθηκαν κατά του προέδρου Νικολάς Μαδούρο στη συνοικία Αλταμίρα, κοντά στη βάση Λα Καρλότα.

Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι ο Γκουαϊδό εγκατέλειψε το συλλαλητήριο που διεξήγαγε μαζί με στρατιωτικούς υποστηρικτές του στην αεροπορική βάση Λα Καρλότα στο Καράκας, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται το Reuters.