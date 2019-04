Σρι Λάνκα: Ο ISIS ανέλαβε την ευθύνη για το αιματοκύλισμα ανήμερα Πάσχα

Το αυτοαποκαλούμενο Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για τις βομβιστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν την Κυριακή, ανήμερα του Πάσχα των Καθολικών, στη Σρι Λάνκα και βύθισαν τη χώρα στο πένθος.

Από τις συνολικά οκτώ βομβιστικές επιθέσεις έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 321 άτομα, ενώ ακόμη 500 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των Αρχών της χώρας.

Well, here we go.

ISIS has just claimed the attacks in #SriLanka. pic.twitter.com/sPrVUSrb5X

— Amarnath Amarasingam (@AmarAmarasingam) April 23, 2019