Ποιοι εντάσσονται στις 120 δόσεις – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Εν αναμονή την ψήφιση της νέας ρύθμισης των 120 δόσεων για χρέη σε ασφαλιστικά ταμεία βρίσκονται οι οφειλέτες. Το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας έχει ήδη μπει στην τελική ευθεία, καθώς αναμένεται να ψηφιστεί την ερχόμενη εβδομάδα. Τι προβλέπει: Δίνεται η δυνατότητα εθελοντικού επανυπολογισμού των οφειλών. Αφορά μόνο την περίοδο 2002-2016 και εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε κούρεμα της αρχικής οφειλής για τη συντριπτική πλειοψηφία όσων επιλέξουν τον επανυπολογισμό. Θα υπάρχει βέβαια και σημαντική μείωση της μελλοντικής σύνταξης που υπολογίζεται βάσει των εισφορών που έχουν καταβληθεί. Η υπαγωγή του ελεύθερου επαγγελματία στη ρύθμιση και τον εκ νέου υπολογισμό θα γίνεται με αίτηση του οφειλέτη, καθώς το «κούρεμα» θα έχει επίπτωση στη σύνταξή του. Στο πρώτο στάδιο ζητείται ο προσδιορισμός της οφειλής μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΦΚΑ. Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου και τη διαβίβαση της προσδιοριζόμενης οφειλής στο ΚΕΑΟ, υποβάλλεται αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Η πλατφόρμα που θα δέχεται τις αιτήσεις των οφειλετών θα ανοίξει στο τέλος Απριλίου και θα παραμείνει σε λειτουργία έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Σημείο κλειδί της ρύθμισης θα είναι ο επαναυπολογισμός των εισφορών των μη μισθωτών. Με τον μηχανισμό αυτό περίπου 600.000 οφειλέτες στα πρ. ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ που χρωστούν συνολικά 14,5 δισ. ευρώ θα μπορέσουν να ωφεληθούν από το «κούρεμα» της οφειλής έως και 67%. Ως βάση υπολογισμού των ποσοστιαίων ασφαλίστρων του ΕΦΚΑ υιοθετείται ο κατώτατος μισθός των 586,08 ευρώ. Συνεπώς όλοι οι οφειλέτες κινούνται στην ελάχιστη εισφορά του νόμου Κατρούγκαλου. Ρυθμίζεται η εναπομείνασα οφειλή σε έως 120 δόσεις με ελάχιστη δόση 50 ευρώ τον μήνα. Οι δόσεις θα έχουν ετήσια προσαύξηση 5%. Μειώνονται οι προσαυξήσεις κατά 85%. Η μείωση αφορά και τα χρέη της περιόδου 2002-2016. Για τους αγρότες, η δόση θα είναι 30 ευρώ, ενώ πιθανότατα δεν θα ενταχθούν και στη διαδικασία του επανυπολογισμού, λόγω του ιδιαίτερου καθεστώτος που ίσχυε στο παρελθόν για τις εισφορές. Παραδείγματα 1. Για παράδειγμα αν η αρχική οφειλή με τις προσαυξήσεις ανέρχεται σε 67.426 ευρώ ( οφειλή 133 μηνών) με τον επαναυπολογισμό των εισφορών με βάση το νόμο Κατρούγκαλου, η οφειλή μειώνεται στα 22.118 ευρώ ( -67%). Η μηνιαία δόση για τον συγκεκριμένο οφειλέτη διαμορφώνεται στα 184 ευρώ. Ωστόσο για να εξυπηρετεί τις δόσεις του , θα πρέπει να είναι καταβάλλει και τις τρέχουσες εισφορές ( 185 ευρώ η κατώτατη εισφορά) 2.Για παράδειγμα ,αν ένας ελεύθερος επαγγελματίας οφείλει συνολικά 22.361 ευρώ ( οφειλή 58 μηνών) με τον επαναυπολογισμό , η νέα του οφειλή θα ανέρχεται σε 9.475 ευρώ (-57.6%) και η δόση του θα ανέρχεται σε 78 ευρώ μηνιαίως. Ποιοι εντάσσονται και ποιοι εξαιρούνται Στη νέα ρύθμιση θα μπορούν να ενταχθούν και 78.000 μη μισθωτοί, ηλικίας άνω των 62 ετών που δεν μπορούν να συνταξιοδοτηθούν, εξαιτίας των οφειλών τους προς τον ΕΦΚΑ. Από το νέο σχήµα εξαιρούνται µόνο όσοι έχουν τελεσίδικα ενταχθεί στον εξωδικαστικό και στον νόµο για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά (Ν. 3869/2010). Κομβικό σημείο αποτελεί η δυνατότητα που δίνει το νομοσχέδιο στην νέα ρύθμιση να υπαχθούν και όσοι είναι σήµερα ενταγµένοι σε άλλη ρύθµιση (π.χ. στην πάγια των 12 δόσεων), καθώς στο νοµοσχέδιο προβλέπεται ότι στο νέο σχήµα «υπάγεται υποχρεωτικά και το υπολειπόµενο ποσό οφειλής που έχει ήδη υπαχθεί σε ρύθµιση τµηµατικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, µε απώλεια των διευκολύνσεων των προηγούµενων ρυθµίσεων». Μάλιστα προβλέπεται πως αν εκκρεµεί διαδικασία υπαγωγής οφειλών προς τα Ταµεία στον νόµο του Εξωδικαστικού ή των υπερχρεωµένων, τότε ο οφειλέτης µπορεί να ενταχθεί στη νέα ευνοϊκότερη ρύθµιση εφόσον παραιτηθεί. Στη νέα ρύθµιση υπάγονται νοµικά και φυσικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από την ύπαρξη εµπορικής ιδιότητας, τη διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας ή/και τη διακοπή ή αλλαγή της ιδιότητας, λόγω της οποίας δηµιουργήθηκε η οφειλή. Για τα χρέη των εργοδοτών, το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει εξόφληση σε έως 120 δόσεις, με 50% έκπτωση στα πρόστιμα και στις προσαυξήσεις. Εφόσον ο οφειλέτης επιλέξει την εφάπαξ αποπληρωμή, τότε η έκπτωση στις προσαυξήσεις θα ανέρχεται στο 100%. Και σε αυτή την περίπτωση, η ελάχιστη μηνιαία δόση αναμένεται να οριστεί στα 50 ευρώ με ετήσια προσαύξηση δόσης 5%, ενώ αναμένεται να ενταχθούν βεβαιωμένα ληξιπρόθεσμα χρέη έως και το 2018. Η ρύθμιση των 120 δόσεων χάνεται Αν δεν καταβληθεί ποσό δόσεων που αντιστοιχεί σε δύο (2) δόσεις της ρύθμισης.

Αν δεν καταβληθούν βεβαιωμένες οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 1.1.2019..

Αν δεν καταβληθούν εντός τριών (3) μηνών από την άρση της οι οφειλές που κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση τελούσαν σε αναστολή είσπραξης και δεν υπήχθησαν, με επιλογή του οφειλέτη, στη ρύθμιση.

Αν δεν καταβληθεί το σύνολο των δόσεων που αντιστοιχούν στο διάστημα από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης έως την επίδοση της απορριπτικής απόφασης, Ωστόσο, η ρύθμιση δεν χάνεται, εάν οι οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 1.1.2019 τελούν σε αναστολή είσπραξης, διοικητική, δικαστική ή εκ του νόμου, ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, οι όροι της οποίας τηρούνται.