Πέθανε ο ηθοποιός Σίμορ Κασέλ, γνωστός από τις ταινίες του Τζον Κασσαβέτη

Ο ηθοποιός Σίμορ Κασέλ έφυγε από την ζωή σε ηλικία 84 ετών την περασμένη Κυριακή στο Λος Άντζελες, όπως ανακοίνωσε ο γιος του.

Ο αγαπημένος ηθοποιός έχει περάσει τα τελευταία χρόνια της ζωής του πάσχοντας από Αλτσχάιμερ.

Ο Κασέλ είχε παίξει σε δεκάδες ανεξάρτητες ταινίες και έγινε γνωστός από τις ταινίες του Τζον Κασσαβέτη και του Γουές Άντερσον.

Οι πιο γνωστοί του ρόλοι ήταν στα φιλ «Οικογένεια Τενενμπάουμ (The Royal Tenenbaums) και στο «Υδάτινες Ιστορίες» (The Life Aquatic with Steve Zissou).

Ο Κασέλ γεννήθηκε στο Ντιτρόιτ στις 22 Ιανουαρίου 1935. Το 1958 συμμετείχε στην ταινία «Σκιές» αν και στην αρχή εργαζόταν εκεί ως βοηθός του συνεργείου. Η συνάντηση του με τον Κασσαβέτης έφερε έξι ακόμα ταινίες και μια υποψηφιότητα για Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου για την ταινία «Πρόσωπα».

Μετά από μια μεγάλη περιπέτεια με ναρκωτικά που τον οδήγησαν και στη φυλακή ο Κασέλ επέστρεφε στην μεγάλη οθόνη το 1992 με το «In the Soup». Το δεύτερο μέρος της καριέρας του ξεκίνησε με την συνεργασία του με τον Γουές Άντερσον και το «Rushmore».