Brexit: Συνεδριάζει εκτάκτως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 10 Απριλίου

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνεδριάσουν στις 10 Απριλίου για να συζητήσουν την αποχώρηση της Βρετανίας από την Ένωση, δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ αφού οι βρετανοί βουλευτές καταψήφισαν για τρίτη φορά σήμερα τη Συμφωνία Αποχώρησης που είχε συνάψει με τις Βρυξέλλες η βρετανίδα πρωθυπουργός Τερέζα Μέι.

«Υπό το φως της απόρριψης της Συμφωνίας Αποχώρησης από τη Βουλή των Κοινοτήτων, αποφάσισα να συγκαλέσω Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τις 10 Απριλίου», έγραψε ο Τουσκ στο Twitter.

In view of the rejection of the Withdrawal Agreement by the House of Commons, I have decided to call a European Council on 10 April. #Brexit

— Donald Tusk (@eucopresident) March 29, 2019