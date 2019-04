Brexit: Μετά το «όχι» στη Μέι τι ακολουθεί;

Σε υπόθεση για… γερά νεύρα εκτυλίσσεται το Brexit, λίγες μόλις ώρες πριν από την προγραμματισμένη έξοδο της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σήμερα, Παρασκευή 29 Μαρτίου στις 23:00 η Μεγάλη Βρετανία έπρεπε να αποχωρήσει από την Ένωση. Αυτό, όμως, όχι μόνο σε συνέβη, αλλά σήμερα, 1008 μέρες μετά το δημοψήφισμα της 23ης Ιουνίου 2016 η χώρα όχι μόνο δεν βρίσκεται στην έξοδο, αλλά είναι πιο μπερδεμένη και διχασμένη από ποτέ, έχοντας ξεπεράσει κάθε όριο κοινοβουλευτικής δράσης.

Η Μεγάλη Βρετανία πλέει, πλέον, σε αχαρτογράφητα νερά, αφού το μεσημέρι της Παρασκευής η Βουλή απέρριψε για τρίτη φορά την πρόταση συμφωνίας που υπέβαλε ενώπιόν της η πρωθυπουργός Τερέζα Μέι.

Παρά το γεγονός ότι σήμερα οι βουλευτές κλήθηκαν να ψηφίσουν μόνο τη διαδικασία αποχώρησης κι όχι την επόμενη μέρα της σχέσης του Λονδίνου με τις Βρυξέλλες, οι βουλευτές είπαν τρίτο, πιο ηχηρό από ποτέ, «όχι» (την καταψήφισαν 344 έναντι 286 που την υπερψήφισαν) και πλέον η χώρα βρίσκεται σε πολιτικό αδιέξοδο.

Η Βρετανίδα πρωθυπουργός, μετά το πέρας της ψηφοφορίας, κατέστησε σαφές ότι πρέπει να αναζητηθεί «εναλλακτικός τρόπος», καθώς και ότι είναι «σχεδόν βέβαιο» ότι αυτός ο τρόπος θα περιλαμβάνει τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στις ευρωεκλογές.

Έτσι, η Μέι έχει περιθώριο έως τις 12 Απριλίου για να διαπραγματευτεί παράταση στη διαπραγματευτική διαδικασία, προκειμένου να αποφευχθεί ένα άτακτο Brexit έως τότε.

