Το παράδειγμα της Stoiximan

Ο Παναγιώτης Σκύρλας, Διευθυντής Ασφάλειας Πληροφοριών & Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Stoiximan, βασικός ομιλητής στο εκπαιδευτικό σεμινάριο “How to deal with the evolving world of Cyber Crime”

Η διασφάλιση της ιδιωτικότητας, η χρήση των προσωπικών δεδομένων, η αξιοπιστία και η ασφάλεια των υπηρεσιών των παρόχων στον ψηφιακό κόσμο, συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εγχειρήματα των εταιρειών ανά τον κόσμο στην προσπάθειά τους όχι μόνο να εναρμονιστούν με το νομικό πλαίσιο και τις έννομες καθαυτές διαδικασίες, αλλά και να αναπτύξουν μια σχέση εμπιστοσύνης και αφοσίωσης με τους πελάτες τους. Η Stoiximan, η μεγαλύτερη στοιχηματική εταιρεία online gaming στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την ανάπτυξη πρακτικών υπεύθυνου στοιχηματισμού και παροχής ασφαλών ψηφιακών προϊόντων, συμμετείχε στο εκπαιδευτικό σεμινάριο «How to deal with the evolving world of Cyber Crime» που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 14 Μαρτίου στην Ελληνοαμερικανική Ένωση και διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Ελέγχου Συστημάτων Πληροφορικής – ISACA Athens Chapter. Ο Παναγιώτης Σκύρλας, Διευθυντής Ασφάλειας Πληροφοριών & Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου της Stoiximan και Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Ελέγχου Συστημάτων Πληροφορικής- ISACA Athens Chapter, παρουσίασε ένα πλήρες πρόγραμμα κυβερνοασφάλειας και αναφέρθηκε στις απειλές, τα πραγματικά περιστατικά, καθώς και στα μέτρα ασφάλειας που θα τα είχαν αποτρέψει. Το σεμινάριο είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν υπεύθυνοι ασφάλειας πληροφοριών, συμμόρφωσης, και εσωτερικού ελέγχου των μεγαλύτερων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. «Μόνο το 2018 απαντήσαμε σε περισσότερα από 12.600 αιτήματα πελατών μας, για πληροφορίες σχετικά με τους τύπους δεδομένων που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών. Καθημερινά, στη Stoiximan εκτελείται ένας τεράστιος αριθμός ηλεκτρονικών συναλλαγών και για εμάς οι ασφαλείς ηλεκτρονικές υπηρεσίες είναι υψίστης σημασίας. Στο πλαίσιο αυτό, ελέγχουμε τακτικά την ορθή λειτουργία των μηχανισμών ασφαλείας και εφαρμόζουμε τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας ISO / IEC 27001: 2013 και PCI DSS, τα οποία επικυρώνουν τις βέλτιστες πρακτικές που υιοθετούμε, προκειμένου να διασφαλίσουμε την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων των χρηστών μας. Εκτός, όμως από τα ισχυρά συστήματα και τις υποδομές, ουσιαστικός παραμένει και ο ρόλος του ειδικά εκπαιδευμένου προσωπικού, το οποίο και συνεπικουρεί στη συμμόρφωση των κανόνων ασφάλειας στο σύνολο της παικτικής εμπειρίας.», ανέφερε ο κ. Παναγιώτης Σκύρλας, Διευθυντής Ασφάλειας Πληροφοριών & Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Stoiximan. Στρατηγικός στόχος της Stoiximan είναι να καταστεί ένας από τους κορυφαίους παρόχους online παιχνιδιών στην Ευρώπη, επενδύοντας στην καινοτομία για τη συνεχή βελτίωση των τεχνολογικά προηγμένων προϊόντων της. Για να καταστεί αυτό δυνατό, η προτεραιότητα στην ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών συνιστά προϋπόθεση για τη διασφάλιση ενός Υπεύθυνου Παιχνιδιού για όλους. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προκλήσεις και οι απειλές στο ψηφιακό περιβάλλον παραμένουν πολλές, διαφορετικές και πλέον αρκετά συχνές, η υλοποίηση συστημάτων και έργων ασφάλειας στον Όμιλο της Stoiximan, εξασφαλίζουν τη συνεχή βελτίωση των τεχνολογιών που χρησιμοποιεί προστατεύοντας τελικά ένα πλήθος ενδιαφερόμενων μερών, πελατών, ανθρώπινου δυναμικού και λοιπών εταίρων από συνέπειες των κυβερνοεπιθέσεων. Το Ινστιτούτο Ελέγχου Συστημάτων Πληροφορικής – ISACA Athens Chapter δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1994 και αποτελεί το Ελληνικό παράρτημα του διεθνούς οργανισμού ISACA International. Το Ινστιτούτο έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και βασικός σκοπός του είναι η προαγωγή της ελεγκτικής επιστήμης, η προώθηση ελεύθερης ανταλλαγής τεχνικών και μεθόδων στον έλεγχο, ασφάλεια, διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων πληροφοριακών συστημάτων, ο προσδιορισμός και η προώθηση προτύπων, η επέκταση των γνώσεων των μελών του καθώς και η υποστήριξη επαγγελματικών πιστοποιήσεων CISA®, CISM®, CGEIT® και CRISC™. «