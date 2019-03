Το Chivas Venture στα Digital Disruption Sessions

Το Chivas Venture, ο παγκόσμιος διαγωνισμός κοινωνικής επιχειρηματικότητας που υποστηρίζει το συνδυασμό κέρδους και θετικού αντίκτυπου στην κοινωνία, παρουσιάστηκε στα Digital Disruption Sessions II, στο πλαίσιο του Delphi Economic Forum 2019, μέσα από την ομιλία του Ary Ganeshalingam, Global Brand Communications Director του Chivas Regal.

Στο 1ο session των Digital Disruption Sessions II με θέμα «Business Disruption – What Really Happens When you Disrupt a Business», ο Ary Ganeshalingam μίλησε για την επένδυση του Chivas στο χώρο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας μέσω του Chivas Venture, σημειώνοντας ότι υπάρχει η ανάγκη για brand activists, βασιζόμενος σε έρευνα που απέδειξε ότι το 64% των καταναλωτών πλέον επιλέγει τα brands με βάση την κοινωνική τους τοποθέτηση. Τα brands μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο, κι αυτό είναι κάτι που περιμένει το κοινό από αυτά: να προσφέρουν κάτι παραπάνω στην κοινωνία – γι’ αυτό και το Chivas δημιούργησε το Chivas Venture, ενισχύοντας τις επιχειρήσεις που συνδυάζουν το επιχειρείν με τον κοινωνικό αντίκτυπο.

Όπως δήλωσε ο κ. Ganeshalingam, το Chivas πρωτοπόρησε πριν 5 χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο και τα τελευταία 3 χρόνια και στην Ελλάδα, όταν παρουσίασε για πρώτη φορά το Chivas Venture, συνεχίζοντας την παράδοση των αδερφών James και John Chivas, που επιδίωκαν να βελτιώνουν τις ζωές όσων ήταν γύρω τους καθώς αύξαναν ολοένα και περισσότερο την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Μέσα σε αυτά τα χρόνια, το Chivas έχει καταφέρει να προσφέρει σε κοινωνικούς επιχειρηματίες από όλο τον κόσμο εργαλεία, χρηματοδότηση, τεχνογνωσία και δυνατότητες ανάπτυξης που μόνο ένα παγκόσμιο brand μπορεί να προσφέρει σε τόσο μεγάλο βαθμό.

Ο κ. Ganeshalingam υπογράμμισε ότι με τα 4.000.000$ που έχουν δοθεί ως χρηματοδότηση σε κοινωνικές επιχειρήσεις μέχρι σήμερα, έχουν επωφεληθεί περισσότερες από 1.000.000 ζωές σε όλο τον κόσμο – κάτι που ενθαρρύνει το brand να συνεχίσει το έργο του προς αυτήν την κατεύθυνση.

Οι εταιρείες που συμμετέχουν στο Chivas Venture είναι disruptive τόσο στο πώς χτίζουν όσο και στο πώς παρουσιάζουν τις επιχειρήσεις τους. Η φετινή ελληνική νικήτρια εταιρεία, Ingredio, αποτελεί εξαίρετο παράδειγμα καινοτόμας επιχείρησης, καθώς παρέχει στους καταναλωτές το εφόδιο της πληροφόρησης ως εργαλείο για την επιλογή μη τοξικών για τον ανθρώπινο οργανισμό τροφίμων και προϊόντων περιποίησης, μέσω της εφαρμογής που έχει αναπτύξει.