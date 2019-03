To «Like a virgin» της Madonna διασκεύασαν οι Motley Crue

Οι Motley Crue πρόσθεσαν metal ήχο στην κλασσική επιτυχία της Madonna «Like a Virgin». Η διασκευή ακούγεται στη βιογραφική ταινία του Netflix «The Dirt» για τους Motley Crue.

«Πήγα στο σπίτι του Tommy [Lee] (ιδρυτικό μέλος, ντράμερ των Motley Crue) και ο [παραγωγός] Bob Rock ήταν εκεί», είπε ο συνιδρυτής της αμερικανικής ροκ μπάντας, μπασίστας, Nikki Sixx στο Rolling Stone.

«Είπα «θα σας παίξω κάτι και θα πάω στο άλλο δωμάτιο, έτσι σε περίπτωση που δεν σας αρέσει, να μην μου δώσετε μπουνιά». Και ο Tommy άρχισε να γελάει. Άρχισα να παίζω και ξαφνικά, είδα το πρόσωπο του Tommy να φωτίζεται».

Ο Sixx είπε ότι η διασκευή ξεκίνησε ως «κακή ιδέα, αλλά αρκετά αστεία» και εξελίχθηκε σε αποκάλυψη.

«Άκουσα το demo και είπα: “Αυτή είναι ** ιδέα”» πρόσθεσε ο Τόμι Λι. «Στο δεύτερο μέρος γίνεται τόσο δυνατό. Είναι κάπως ειρωνικό που ο Vince [Neil] τραγουδά “Like a Virgin”, ο οποίος δεν είναι ούτε κατά διάνοια» τόνισε.

Το «Like a Virgin» είναι το δεύτερο από τέσσερα νέα τραγούδια που ηχογράφησαν οι Motley Crue για την ταινία και η μόνη διασκευή. Η μπάντα ανακοίνωσε το 2018 ότι θα επανασυνδεθεί για να ηχογραφήσει τραγούδια για την ταινία.

Η ταινία «The Dirt» στην οποία πρωταγωνιστούν αρκετά γνωστά πρόσωπα, βασίζεται στη βιογραφία του συγκροτήματος « The Dirt: Confessions Of The World’s Most Notorious Rock Band» and will star a number of famous faces.

Τον Tommy Lee υποδύεται ο ράπερ και ηθοποιός Machine Gun Kelly, τον κιθαρίστα ο Ίουαν Ρίον έχει τον ρόλο του κιθαρίστα Mick Mars, o Ντάγκλας Μπουθ τον ρόλο του μπασίστα Nikki Sixx και τον τραγουδιστή Vince Neil ο Ντάνιελ Γουέμπερ.

Οι Motley Crue θρυλικό glam metal συγκρότημα δημιουργήθηκε στο Λος Άντζελες τη δεκαετία του ‘80 και είναι ένα από τα εμπορικότερα όλων των εποχών.

Η ταινία «The Dirt» θα προβληθεί στις 22 Μαρτίου στο Netflix και περιλαμβάνει στιγμιότυπα της μπάντας από τις αποχαιρετιστήριες συναυλίες τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ