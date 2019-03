Σκηνικό του Χόλυγουντ στα τέλη του Μάρτη το Τσεπέλοβο

Σε κινηματογραφικό σκηνικό για το Χόλυγουντ θα μετατραπεί σε λίγες μέρες το Τσεπέλοβο του Ζαγορίου.

Τα γυρίσματα της ταινίας «Born to be murdered» που αποτελεί αμερικανοϊταλική παραγωγή, γίνονται εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα και το βασικό του μέρος θα διαδραματιστεί στα χωριά του Ζαγορίου, κυρίως στο Τσεπέλοβο.

Όλο το επιτελείο ήδη βρίσκεται στην χώρα μας και το Σαββατοκύριακο πραγματοποιούν γυρίσματα στην Αθήνα. Στις 25 Μαρτίου αναμένονται στην Ήπειρο. Σταθμός τους το Τσεπέλοβο, στο οποίο βρέθηκαν αρκετές φορές το προηγούμενο διάστημα και χαρτογράφησαν την περιοχή. Τα γυρίσματα στο Ζαγόρι αναμένεται να ξεκινήσουν στις 27 του μήνα και κει θα εκτυλιχθεί το βασικό μέρος της υπόθεσης.

Η ταινία είναι ένα κοινωνικό θρίλερ καταδίωξης.Σκηνοθέτης της ο Ιταλός Ferdinando Cito Filomarino και παραγωγοί ο Marco Morabito και ο Luca Guadagnino, των επιτυχιών Call me by your name, Suspiria και I am love.

Η ταινία αφηγείται την ιστορία ενός Αμερικανού τουρίστα, του Μπέκετ, ο οποίος βρίσκεται άθελά του στο στόχαστρο μιας επικίνδυνης συνωμοσίας, σε μια απομακρυσμένη ορεινή περιοχή της Βορειοδυτικής Ελλάδας.

Κυνηγημένος από αγνώστους, ένας καθημερινός άνθρωπος θα ζήσει μία απρόσμενη περιπέτεια με φόντο την ελληνική ορεινή επαρχία και την πολύβουη Αθήνα.

Πρόκειται για μία αγγλόφωνη, Αμερικανοϊταλική συμπαραγωγή, το σενάριο της οποίας έχει γραφτεί εξολοκλήρου για την Ελλάδα.

Ο Τζον Ντέιβιντ Ουάσινγκτον, είναι ο πρωταγωνιστής της ταινίας κι έγινε ευρέως γνωστός με την ταινία του Σπάικ Λι «BlackkKlansman» που διεκδίκησε φέτος 6 Όσκαρ αποσπώντας ένα χρυσό αγαλματίδιο για το σενάριο του Αφροαμερικανού δημιουργού.