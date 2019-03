Μητσοτάκης για την Ημέρα της Γυναίκας : Αγώνας για μια κοινωνία πραγματικής ισότητας

View image on Twitter

Kyriakos Mitsotakis ✔@kmitsotakis Στην Ε.E. η μέση αμοιβή μια γυναίκας παραμένει 16% χαμηλότερη από την αντίστοιχη ενός άντρα. Η σκέψη μας σήμερα είναι σε κάθε γυναίκα, μητέρα, κόρη, σύντροφο, κάθε άνεργη ή εργαζόμενη, που δίνει καθημερινό αγώνα για να ανταποκριθεί στον πολλαπλό της ρόλο. #InternationalWomensDay 107

