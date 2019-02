«Δεν παίζουμε αρχαία ελληνική μουσική»

Οι Δαιμονία Νύμφη, έχοντας πλέον αρκετές κυκλοφορίες στο ενεργητικό τους αλλά και μία έντονη παρουσία στο χώρο της θεατρικής μουσικής, έρχονται το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου να μας παρουσιάσουν στο Gagarin205 (Λιοσίων 205) παλιές αλλά και νέες συνθέσεις από την παράσταση immersive theatre «Psychostasia: The Ritual» που εντυπωσίασε κοινό και κριτικούς στο Λονδίνο. Ο Σπύρος Γιασαφάκης, ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος, απάντησε σε κάποιες ερωτήσεις μας.

Εχετε να εμφανιστείτε λάιβ στην Ελλάδα δέκα χρόνια. Γιατί; «Δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος, ούτε και ήταν δική μας επιλογή το να μην παίξουμε στην Ελλάδα τόσα χρόνια. Σίγουρα πάντως θα είναι μια πολύ μεγάλη, ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή για εμάς. Έπειτα όλες αυτές οι εμπειρίες, οι συνεργασίες με μουσικούς, καλλιτέχνες και ηθοποιούς απ’ όλο τον κόσμο, έχουν μετουσιωθεί σε ένα νέο έργο που πιστεύουμε ότι αξίζει πραγματικά να το παρουσιάσουμε στη χώρα μας».

Τον περασμένο Νοέμβριο επανεκδώσατε το άλμπουμ «Psychostasia». Τι σας οδήγησε σε αυτή την κίνηση; «Η »Ψυχοστασία» είναι μία από τις πιο σημαντικές δουλειές για εμάς. Είναι ένα άλμπουμ που δουλεύτηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου στο Λονδίνο και αποτελεί μια πολυσυλλεκτική δουλειά με μουσικούς από διάφορες χώρες. Με αφορμή αυτό το έργο, το 2013 παρουσιάσαμε τη μουσικοθεατρική παράσταση »Psychostasia» στο Old Cholmeley Boys Club του ανατολικού Λονδίνου σε συνεργασία με το Theatre Lab Company και ύστερα το 2014 το »Psychostasia: The Performance» στα Riverside Studios του Hammersmith. Ακολούθησαν τέσσερα χρόνια συναυλιών σε Ευρώπη και Αμερική, μουσικής για θέατρο και συμμετοχών σε άλλα projects και τελικά το 2018 ήρθε η ώρα της επιστροφής στην »Ψυχοστασία» με την παράσταση »Psychostasia II The Ritual» στο Asylum Chapel του Λονδίνου, έναν ατμοσφαιρικό χώρο: μια παλιά εκκλησία που είχε βομβαρδιστεί στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και πλέον λειτουργεί σαν χώρος για παραστάσεις, εκθέσεις και συναυλίες (εκεί έχουν γυριστεί σκηνές από το “Game of Thrones”, βιντεοκλίπ των Daughter κ.α.). Κατά την διάρκεια όλων αυτών των παραστάσεων και συναυλιών, συνθέσαμε νέα κομμάτια με το ίδιο concept, οπότε ήταν εύλογο να συμπεριληφθούν στην επανακυκλοφορία».

Ποια είναι η μεγαλύτερη παρεξήγηση που μπορεί να υπάρχει σχετικά με τη μουσική σας; «Η μεγαλύτερη παρεξήγηση, καλοπροαίρετη ωστόσο, είναι ότι παίζουμε αρχαία ελληνική μουσική ή μάλλον ότι προσπαθούμε να αναβιώσουμε τη μουσική αυτή. Συχνά στις συναυλίες μας μπορεί να συμπεριλάβουμε κάποια από τα σωζόμενα αποσπάσματα αρχαίας ελληνικής μουσικής , όπως τον »Eπιτάφιο του Σεικίλου» ή το Α’ Στάσιμο από τον »Ορέστη» του Ευριπίδη, τα υπόλοιπα κομμάτια όμως είναι δικές μας συνθέσεις, σύγχρονες, ιδωμένες μέσα από το πρίσμα της εποχής μας, οι περισσότερες από τις οποίες μάλιστα, δεν ακολουθούν καν το τροπικό μοντέλο σύνθεσης».

Από ποια είδη μουσικής και ποιους καλλιτέχνες έχετε επηρεαστεί καθοριστικά; «Όταν ξεκινήσαμε η έμπνευση μας προερχόταν από την αρχαία ελληνική τέχνη και αρχιτεκτονική. Εξάλλου ήταν αυτό που με είχε εμπνεύσει και να σπουδάσω γλυπτική στη Σχολή Καλών Τεχνών, το οποίο και έκανα τελικά στο Αριστοτέλειο Παντεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η έμπνευση μου, δηλαδή, αρχικά προήλθε από τον εικαστικό χώρο της αρχαίας Ελλάδας και με αυτή την αφορμή ξεκίνησε μια αναζήτηση των ήχων της εποχής. Ύστερα από πολυετή έρευνα, ηχογραφήσαμε τα πρώτα μας κομμάτια και κυκλοφορήσαμε τον πρώτο μας δίσκο στη γερμανική εταιρεία Solistitium Records. Τον δίσκο αυτό άκουσε ο Νικόλαος Μπράς, κατασκευαστής “αρχαίων” ελληνικών οργάνων, ο οποίος μας εμπιστεύτηκε ένα μεγάλο μέρος της συλλογής του. Τα “αρχαία” όργανα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση της μουσικής μας, καθώς, σε συνδυασμό με τα σύγχρονα ακούσματα μας από ποικίλους μουσικούς χώρους, μας βοήθησαν να καθορίσουμε το δικό μας “ήχο”, να χρωματίσουμε το δικό μας ηχητικό τοπίο».

Ζείτε στη Βρετανία εδώ και κάποια χρόνια. Πως είναι η καθημερινότητά σας εκεί; Τι έχετε να πείτε για το Brexit και όλα αυτά που συμβαίνουν στη χώρα τον τελευταίο καιρό; «Οι δραστηριότητες μας είναι όλες πάνω στη μουσική και στην τέχνη. Το Λονδίνο είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί σαν μια τυπική βρετανική πόλη, αλλά σαν αυτό που πραγματικά είναι, μια μητρόπολη, μια πολυπολιτισμική κοινωνία, όπου στον καλλιτεχνικό χώρο υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για συνεργασίες είτε μεταξύ μουσικών, είτε δημιουργών από διαφορετικούς χώρους. Εμείς δεν αντιμετωπίσαμε κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα με το Brexit και θα έλεγα ότι μάλλον περισσότερο χαμένοι με αυτή την ιστορία είναι οι Βρετανοί παρά οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι. Βέβαια, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τι πραγματικά θα συμβεί στο μέλλον, ούτε καν οι κυβερνώντες που πρέπει να το εφαρμόσουν, οπότε μόνο ο χρόνος θα δείξει τι πραγματικά θα συμβεί».

Τι άλλο να περιμένουμε από εσάς εντός του 2019; «Έκτος από τις συναυλίες στην Ελλάδα, θα παίξουμε σε ένα φεστιβάλ στο Βέλγιο τον Απρίλιο. Έχουμε και άλλες προτάσεις για συναυλίες στην Ευρώπη, αλλά δεν μπορούμε να τις ανακοινώσουμε ακόμα. Το 2019 θα είναι κυρίως χρονιά πολλών κυκλοφοριών. Αρχικά θα κυκλοφορήσει ένας δίσκος με remixes δικών μας κομματιών, για πρώτη φορά μάλιστα από αγγλική εταιρεία. Ένα διαφορετικό άλμπουμ που δουλεύουμε εδώ και καιρό παρουσιάζει γυναικείες φωνές από διαφορετικές χώρες του κόσμου (Ιαπωνία, Αγγλία, Ισπανία, Αυστραλία) και βασίζεται σε αυτοσχεδιασμούς πάνω στο κομμάτι “Witches’ lullaby” από το άλμπουμ “Μακμπέθ” που συνθέσαμε για το γνωστό θεατρικό έργο του Σαίξπηρ που παρουσιάστηκε στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Τέλος, θα κυκλοφορήσει το δεύτερο σόλο άλμπουμ μου με αυτοσχεδιασμούς πάνω σε “αρχαία” ελληνικά όργανα και σε συνεργασία με μουσικούς από Αμερική, Αγγλία, Σλοβενία, Αυστραλία και Γερμανία».

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΔΑΙΜΟΝΙΑ ΝΥΜΦΗ

Τιμή εισιτηρίου: 12 ευρώ προπώληση, 14 ευρώ ταμείο

