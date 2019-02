Η Κέιτ Μπλάνσετ σοκάρει

Η Κέιτ Μπλάνσετ δεν είναι απλώς μία ηθοποιός: Είναι μια γυναίκα που ξέρει να μην περνά απαρατήρητη, σε ό,τι κι αν κάνει. Για την επιστροφή της στη θεατρική σκηνή του Λονδίνου και μάλιστα στο Εθνικό Θέατρο, επέλεξε να φορά κυρίως εσώρουχα, να συμμετέχει σε ερωτικά όργια και να δέχεται την επιβολή της ανδρικής επιθυμίας με την βία… Πρωταγωνιστεί στο έργο του Μάρτιν Κριμπ «When We Have Sufficiently Tortured Each Other» («Οταν έχουμε πια βασανίσει αρκετά ο ένας τον άλλον»), μια παράσταση που είναι φυσικά sold out! Κι αν προκαλεί λιποθυμίες στο κοινό, δεν φαίνεται να έχει κερδίσει τους κριτικούς για αυτή της την επιλογή. Λίγο πριν κλείσει τα 50, η Κέιτ πάντως επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά ότι είναι χαμαιλέων…

