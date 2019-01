Προς κεντροαριστερό ανασχηματισμό ο Τσίπρας, χωρίς το «βαρίδι» ΑΝΕΛ

Government cabinet meeting, in the Hellenic Paliament, in Athens, on Jan. 28, 2019 / Yπουργικό συμβούλιo στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, στις 28 Ιανουαρίου, 2019

Η ψήφιση της συμφωνίας των Πρεσπών σηματοδοτεί και την είσοδο στην τελική ευθεία των εκλογών, ανεξάρτητα από τον χρόνο διεξαγωγής τους, τον Μάιο, όπως προκρίνουν ιστορικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ή τον Οκτώβριο, όπως δηλώνει ακόμη και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και οι βασικοί συνεργάτες του, ή και τον Μάρτιο, κατά μια αιρετική ομάδα στελεχών. Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν στα μέσα Φεβρουαρίου με στόχο τον στρατηγικό σχεδιασμό της επόμενης περιόδου, αλλά η κυρίαρχη αίσθηση στο Μέγαρο Μαξίμου είναι για εξάντληση της τετραετίας. Ως εκ τούτου, ο Πρωθυπουργός ετοιμάζει το αργότερο το επόμενο δεκαήμερο ανασχηματισμό της κυβέρνησής του, χωρίς πλέον τον παράγοντα ΑΝΕΛ και τον Πάνο Καμμένο, και με εμφανή διάθεση να δώσει ένα πιο κεντροαριστερό προφίλ στο νέο Υπουργικό Συμβούλιο. Σκέψεις για ριζικές αλλαγές Τις τελευταίες ημέρες κυριαρχεί η άποψη στο πρωθυπουργικό επιτελείο περί ριζικού ανασχηματισμού και όχι απλά διορθωτικών κινήσεων. Ο κ. Τσίπρας αναμένεται να λάβει τις αποφάσεις του τις επόμενες ημέρες για το είδος και το εύρος του ανασχηματισμού, ο οποίος ουσιαστικά ξεκίνησε με την τοποθέτηση του Ευάγγελου Αποστολάκη, μέχρι πρότινος αρχηγού ΓΕΕΘΑ, στη θέση του υπουργού Εθνικής Αμυνας. Με βάση τον σχεδιασμό του και τις πληροφορίες του «Βήματος», ο Πρωθυπουργός αναμένεται να αξιοποιήσει και νέα πρόσωπα που θα σηματοδοτήσουν το άνοιγμά του προς την Κεντροαριστερά, όπως έδειξε και η πρόσφατη εκδήλωση υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών στο Μέγαρο Μουσικής. Στο επίκεντρο της συζήτησης υπάρχει το υπουργείο Εξωτερικών, το χαρτοφυλάκιο του οποίου έχει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μετά την παραίτηση του Νίκου Κοτζιά. Μέχρι στιγμής κερδίζει έδαφος να αναβαθμιστεί ο νυν αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κατρούγκαλος, οι μετοχές του οποίου ανέβηκαν λόγω και της στάσης και της παρουσίας του στη Βουλή τις προηγούμενες ημέρες με φόντο τη συμφωνία των Πρεσπών. Αν και ακούστηκε το όνομα του πανεπιστημιακού και πρώην υπουργού Χάρη Παμπούκη, δεν υπήρξε προσέγγιση, ενώ και ο ίδιος δεν φέρεται διατεθειμένος να εμπλακεί. Για το υπουργείο Εξωτερικών ακούγεται και ο Σωτήρης Βαλντέν, πρόσωπο με πολυετή παρουσία στον χώρο της ανανεωτικής Αριστεράς. Το ενδιαφέρον είναι ότι υπάρχει εισήγηση να επανέλθει στην κυβέρνηση, ως αναγνώριση της πρότερης κυβερνητικής του πορείας, ο Ν. Κοτζιάς. Υπάρχουν εισηγήσεις για συμμετοχή στην κυβέρνηση του Κωστή Παπαϊωάννου, τέως προέδρου της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, που επίσης ήταν ομιλητής, όπως και ο Σ. Βαλντέν, στην πρόσφατη εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής για το Μακεδονικό. Είναι πολύ πιθανόν να συμμετάσχουν στο νέο σχήμα πρόσωπα όπως ο Γιάννης Ραγκούσης, αν και συγκεκριμένη συζήτηση δεν έχει γίνει, ενώ σε πόστο υφυπουργού ενδέχεται να τοποθετηθεί και ο Νίκος Μπίστης. Θα καλυφθούν οι θέσεις των στελεχών των ΑΝΕΛ που αποχώρησαν, όπως ο Νίκος Μαυραγάνης (υφυπουργός Μεταφορών) και η Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά (υφυπουργός Αμυνας), αλλά και των στελεχών που είναι υποψήφιοι δήμαρχοι Αθήνας και Θεσσαλονίκης, δηλαδή του Νάσου Ηλιόπουλου (υφυπουργού Εργασίας) και της Κατερίνας Νοτοπούλου (υφυπουργού Μακεδονίας-Θράκης). Η Ελενα Κουντουρά θα μείνει στο υπουργείο Τουρισμού, δεν προβλέπεται να αντικατασταθούν οι υφυπουργοί Εξωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης, οι Τέρενς Κουίκ και Βασίλης Κόκκαλης, και θα αναβαθμιστεί η υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Κατερίνα Παπακώστα. Ερωτηματικό παραμένει το τι θα γίνει με τον Θανάση Παπαχριστόπουλο που δήλωσε ότι θα παραιτηθεί και θα παραδώσει την έδρα μετά την ψήφιση της συμφωνίας των Πρεσπών. Ενδέχεται να αναβαθμιστούν πρόσωπα της νεότερης γενιάς, όπως ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας Διονύσης Τεμπονέρας, η 32χρονη Ελενα Παπαδοπούλου, γενική γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής και μέλος του ΔΣ του Ινστιτούτου «Νίκος Πουλαντζάς», κ.ά. Προσπάθειες για ανοίγματα Επίσης θα γίνουν κινήσεις να τοποθετηθούν και στελέχη της νεότερης γενιάς, ενώ θα γίνουν και ανοίγματα με προτάσεις ενδεχομένως σε πρόσωπα όπως ο πρώην βουλευτής Ημαθίας του ΠαΣοΚ Αγγελος Τόλκας. Στο τραπέζι έχει ακουστεί ακόμη και το ενδεχόμενο, στο πλαίσιο της ενίσχυσης του κεντροαριστερού προσήμου, να προταθεί υφυπουργείο στον Λευτέρη Παπαγιαννάκη (γιο του Μιχάλη Παπαγιαννάκη, ιστορικού στελέχους της ανανεωτικής Αριστεράς) που πρόσφατα παραιτήθηκε από το ΚΙΝΑΛ. Ψηφοδέλτια με «άρωμα διεύρυνσης» και νέα στελέχη Βασική επιλογή του κ. Τσίπρα είναι τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ να έχουν έντονο άρωμα Κεντροαριστεράς, καθώς στον ανασχηματισμό της κυβέρνησης δεν θα υπάρξει μεγάλη συμμετοχή, αλλά θα δίνεται ένα σαφές στίγμα. Παράλληλα, στη μάχη της κάλπης θα ριχτεί στις προσεχείς εκλογές ένας πολύ μεγάλος αριθμός νέων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, αρκετοί εκ των οποίων «ψήθηκαν» και στη διαπραγμάτευση με τους θεσμούς ως στελέχη της κυβέρνησης και των υπουργείων. Μέχρι στιγμής δεν έχει οριστικοποιηθεί πού θα είναι υποψήφιος ο 36χρονος κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος, αν και θεωρείται βέβαιο ότι θα δώσει τη μάχη των εκλογών στην πρώτη γραμμή, με πιθανότερο σενάριο να είναι σε εκλόγιμη θέση στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας. Υποψήφιοι αναμένεται να είναι ο 41χρονος υπουργός Εσωτερικών (πρώτος τη τάξει υπουργός) Αλέξης Χαρίτσης με πιθανότερη επιλογή έναν τομέα της Β’ Αθηνών, αντί για τη Μεσσηνία, όπως αρχικά είχε συζητηθεί. Στη Μεσσηνία θα είναι και πάλι υποψήφιος ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κατρούγκαλος, αν και είχε τεθεί προς συζήτηση το ενδεχόμενο να ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής, ενώ στη λίστα θα είναι και ο 40χρονος αρχαιολόγος Κώστας Στρατής, υφυπουργός Πολιτισμού. Για την Α’ Θεσσαλονίκης οδεύει, εκτός απρόοπτου, η υπουργός Εργασίας Εφη Αχτσιόγλου που θεωρείται από το Μαξίμου από τα δυνατά εκλογικά όπλα. Στη Β’ Αθηνών – πιθανότατα στον νότιο τομέα – θα είναι υποψήφιος ο 42χρονος υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Νίκος Παππάς, ενώ στην ίδια περιφέρεια (αλλά στον βόρειο τομέα) θα είναι μάλλον και ο 45χρονος υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Δημήτρης Λιάκος. Στον νότιο τομέα της Β’ Αθήνας θα είναι υποψήφιος ο δημοσιογράφος Γιώργος Χριστοφορίδης, όπως και ο 40χρονος υφυπουργός Αθλητισμού Γιώργος Βασιλειάδης.

Στον βόρειο τομέα της Β’ Αθήνας υποψηφιότητα θα θέσουν ο διευθυντής της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης, η εκπρόσωπος Τύπου Ράνια Σβίγκου και ο υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Λευτέρης Κρέτσος. Πιθανότατα στα ψηφοδέλτια θα συμπεριληφθεί και ο 43χρονος υπουργός Δικαιοσύνης Μιχάλης Καλογήρου. Στην Αρκαδία θα είναι ο Χρήστος Στάικος, που διετέλεσε πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου. Στην Αιτωλοακαρνανία θα είναι υποψήφιος ο 40χρονος Σταύρος Καραγκούνης, διευθυντής του υπουργού Υποδομών Χρήστου Σπίρτζη. Υποψήφιος θα είναι και ο Γιώργος Τσίπρας, εξάδελφος του Πρωθυπουργού και νυν διευθυντής του οικονομικού γραφείου του, ενώ στη λίστα θα είναι και ο δικηγόρος Γιάννης Μαντζουράνης.