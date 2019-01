«Αυθάδη» συνθήματα σε φορέματα υψηλής ραπτικής των Victor & Rolf

Μπορεί όλοι να σκέφτονται κάποια πράγματα, τώρα όμως ο οίκος μόδας Viktor & Rolf τα είπε με τη νέα του συλλογή υψηλής ραπτικής.

Στη επίδειξη της τελευταίας haute couture συλλογής Άνοιξη/Καλοκαίρι 2019 στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι οι Victor & Rolf έστειλαν μηνύματα, τα οποία μερικές φορές όλοι θέλουν να πουν, αλλά είναι ευγενικοί και δεν το τολμούν.

Τα αυθάδη μηνύματα εμφανίστηκαν πάνω σε φορέματα που θύμιζαν τουαλέτες για χορό αποφοίτησης της δεκαετίας του 1980.





«Δεν είμαι ντροπαλή απλά δεν μου αρέσεις» (I’m not shy I just don’t like you) και «Go F**K Yourself», «NO», «Give a Damn» και «F* This I’m Going To Paris» είναι κάποια από τα μηνύματα που απαντώνται στα social media και σε T-shirt σουβενίρ, τα οποία επέλεξαν οι Ολλανδοί σχεδιαστές μόδας.





Συνολικά 34 βραδινά φορέματα παρουσιάστηκαν στην επίδειξη μόδας και έδειξαν τη δυναμική τους ως meme. Για παράδειγμα ένα κωμικά μαξιμαλιστικό φόρεμα έφερε το σύνθημα «Less is More» (Το λιγότερο είναι περισσότερο) ή ένα άλλο είχε το ιδιαίτερα αντικοινωνικό αλλά ειλικρινές μήνυμα «Sorry I’m late. I didn’t want to come» (Συγγνώμη που άργησα. Δεν ήθελα να έρθω).





Οι Victor & Rolf είχαν και κάποια θετικά μηνύματα στη συλλογή τους, όπως ένα φόρεμα που είχε το μήνυμα «Θέλω έναν καλύτερο κόσμο» (I want a better world) με έναν χαμογελαστό ήλιο.

Υπήρξε και μια ρητή αναφορά στην αμερικανική δημοκρατία με ένα φόρεμα που έγραφε «Ελευθερία» (Freedom) μαζί με έναν αετό και ένα άλλο με τη λέξη «Ειρήνη» (Peace).





«Είναι τα μηνύματα που βρίσκεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το ίδιο άμεσο συναίσθημα» ανέφερε ο Rolf Snoeren, σύμφωνα με το WWD τονίζοντας ότι στόχος ήταν να δημιουργήσουν μία «περίεργη αντίφαση».





«Όλες αυτές οι δηλώσεις που είναι τόσο προφανείς ή εύκολες – υπάρχουν πολλές κοινοτυπίες στο Instagram και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γενικότερα – αντισταθμίζονται με αυτή την αίσθηση του υπερβολικού, αστραφτερού και ρομαντικού» πρόσθεσε.

Οι Viktor Horsting και Rolf Snoeren δημιούργησαν τη συλλογή των avant-garde φορεμάτων με βικτοριανούς φιόγκους με τούλι μήκους χιλιομέτρων. Κάποιες από τις δημιουργίες θύμιζαν γλυπτά από τούλι και κάποια άλλα σε ανοιχτά παστέλ χρώματα έργα της ζαχαροπλαστικής τέχνης.