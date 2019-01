Ο τελευταίος πόντος του Στέφανου και η λύτρωση

Τα κατάφερε!!! Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στους ημιτελικούς του Austarlian Open με μία ακόμη επική εμφάνιση και νίκη αυτή τη φορά κόντρα στον Ισπανό Μπαουτίστα Αγούτ με 3-1 σετ. Δείτε τον τελευταίο πόντο στο tie-break του τέταρτου σετ, που έδωσε στον Στέφανο την μεγάλη νίκη και σκόρπισε ντελίριο θαυμασμού στους Έλληνες που βρέθηκαν και πάλι στο πλευρό του και το χάρηκαν με την ψυχή τους.

.@StefTsitsipas is into his first Grand Slam semi-final!

👌💪🤙👍 pic.twitter.com/7YjJDKXxsk

— Eurosport UK (@Eurosport_UK) 22 Ιανουαρίου 2019