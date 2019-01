Βράνιες Gate : Θύελλα αντιδράσεων από τις αποκαλύψεις για το ροζ σκάνδαλο

Θύελλα αντιδράσεων έχει δημιουργηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όχι μόνο, έπειτα από δημοσίευμα της σερβικής ιστοσελίδας «Blic», το οποίο αποκάλυψε πως η εκρηκτική Γελένα Καρλέουσα, μάγεψε τον πρώην άσο της ΑΕΚ, Όγκνιεν Βράνιες με τον σύζυγο της, Ντούσκο Τόσιτς, να γίνεται έξαλλος μόλις αντιλήφθηκε την επικοινωνία τους, επιστρέφοντας από την Κίνα στην πατρίδα του.

Το νέο επεισόδιο στο συγκεκριμένο… σίριαλ είναι η δημόσια τοποθέτηση του Βόσνιου αμυντικού, μετά το ξέσπασμα της τραγουδίστριας στο οποίο αρνήθηκε την οποιαδήποτε σχέση μαζί του κάνοντας λόγο για κατασκευασμένο θέμα του Τύπου, ενώ τον κατηγόρησε ότι την παρενόχλησε και ότι πρόκειται για έναν ψυχοπαθή που τις έστελνε λουλούδια στο σπίτι.

Ο Βράνιες αποκαλύπτει όλες τις λεπτομέρειες της κρυφής τους σχέσης

«Αγαπητοί εκπρόσωποι των media. Αφήστε με να αναφέρω κάποια πράγματα για το ότι φέρεται να δέχθηκα απειλές τόσο εγώ όσο και η οικογένεια της κυρίας Καρλέουσα. Αφού δεν μπορούν να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους και τις οικογένειές τους είμαι έτοιμος να πω την αλήθεια:

Η Γέλενα κι εγώ γνωριστήκαμε στο Instagram δύο χρόνια πριν και έκτοτε άρχισαν όλα. Για αυτό το διάστημα βιώσαμε όλες τις εμπειρίες από ταξίδια, επισκέψεις στην Αθήνα και σε άλλα μέρη αλλά και στο σπίτι της ακόμα. Ειπώθηκαν και έγιναν κάποια πράγματα όχι τόσο ωραία. Η Γελένα είναι μία ισχυρή γυναίκα με ουσία.

Τώρα όμως η Γελένα προσεύχεται και κλαίει και μέσα από τους φίλους της τα αρνείται όλα. Είναι χαρακτηριστικό μίας γυναίκας αυτό. Προσωπικά δεν είμαι κακός άνθρωπος ή ψυχοπαθής όπως θέλουν να με παρουσιάζουν και είμαι έτοιμος να το αποδείξω. Για ότι λένε έχω αποδείξεις. Δεν οδήγησα κανέναν πουθενά ούτε εκβίασα καταστάσεις.

Ότι έγινε έγινε με αμοιβαία κατανόηση και επιθυμία. Ας αναζητήσουν λοιπόν ένοχους αλλού. Λυπάμαι για την οικογένειά μου που το πέρασε όλο αυτό. Είναι ο μόνος τρόπος να πω την αλήθεια. Έχω αποδείξεις για όλα», έγραψε μεταξύ άλλων στο Instagram ο Βράνιες.

Πόλεμος δίχως τέλος

Οι αλληλοκατηγορίες, οι βρισιές και οι αποκαλυπτικές όσο δεν… πάει φωτογραφίες συνθέτουν ένα πολεμικό σκηνικό το οποίο παρόμοιο του δεν έχουμε ξαναδεί. Απλά και μόνο να αναφέρουμε ότι η Γελένα ανέβασε μέχρι και γυμνή φωτογραφία του Βόσνιου ποδοσφαιριστή!

Οπως προκύπτει, αυτή η επίθεση από τη σύντροφο του Τόσιτς έγινε αφότου ο Βράνιες είχε ανεβάσει πρώτος γυμνές δικές της φωτογραφίες! Από την πλευρά της η Γελένα πόσταρε ακόμη και μηνύματα που δέχθηκε στο κινητό της από τον Βράνιες, στα οποία απειλεί να αυτοκτονήσει!

Παρακάτω παραθέτουμε τα πιο χαρακτηριστικά από τα όσα γράφει για τον Βράνιες: «Μικρό σκουλήκι, δεν πρόκειται να παίξεις ποδόσφαιρο πια. Ούτε σε ομάδα, ούτε στην Εθνική! Στη Βοσνία, ξέρουν ότι είσαι ανόητος και όλοι σε περιφρονούν γιατί είσαι ένα ρατσιστικό σκ…

Το άρρωστο σκουλήκι μπορεί να βγάλει φωτογραφίες και βίντεο με ό,τι του έρχεται στο μυαλό, μπορείς να έχεις ένα βίντεο με μένα να κάθομαι με τον γυμνό κ… μου πάνω σου

Δεν μπορείς να βάλεις σε κίνδυνο τον γάμο μου ή την οικογένειά μου. Αυτό ήθελες! Λυπάμαι τη γυναίκα σου σκουλήκι και το παιδί σου! Αλλά όπως πληγώνεις την οικογένειά μου, έτσι τώρα όλο το κακό θα επιστρέψει σε σένα.

Όλα αυτά τα πράγματα τα έκανες για να με τιμωρήσεις επειδή δεν ήθελα να είμαι μαζί σου. Μόνο μου στείλεις φωτογραφίες από το μικρό σου πουλί, που τις έσβησα. Με απείλησες για το τίποτα και ήθελες να με σκοτώσεις.

Τον Τόσιτς δεν μπορείς να τον φτάσεις ούτε στα γόνατα. Ούτε σαν ποδοσφαιριστής, ούτε είστε ίδιοι. Είσαι ένα σκουλήκι και ένα μ… που δεν θα είσαι ποτέ ούτε άντρας, ούτε άνθρωπος. Γελάμε μαζί σου τώρα, σκουλήκι!

Η συμβουλή μου σε σένα είναι να αυτοκτονήσεις τώρα! Τώρα! Θα σε γαμ… γιατί «χτύπησες» τη μητέρα δύο παιδιών και μιας γυναίκας, όπως δεν θα έκανε κανένας ποτέ. Μόνο καθάρματα σαν και εσένα! Αντε γαμ…».

Η Γελένα δεν σταματάει… μόνο σε αυτά, αλλά συνεχίζει ποστάροντας μια φωτογραφία του Βράνιες που κλαίει και την εξής ατάκα να τη συνοδεύει: «Έτσι κλαίει το μ… και παρακαλάει να είμαι μαζί του».

Η Αντερλεχτ «τελειώνει» τον Βράνιες

Και κάπως έτσι το ποτήρι ξεχείλισε. Νεύρα, τσακωμοί, αποβολές, αντιαθλητικά μαρκαρίσματα, ποινές και λίγη ουσία. Ελάχιστο ποδόσφαιρο. Φωτογραφία με τον «γαύρο», όπως τον χαρακτήρισε, Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο και μάλιστα μαζί με την κόρη του Έλληνα μεσοεπιθετικού. Φωτογραφία των οπαδών της ΑΕΚ να πετούν μολότοφ προς τον κόσμο του Άγιαξ, θεωρώντας πως πρόκειται για ιδανικό τρόπο ώστε να τους αποθεώσει και να γίνει αρεστός. Για μια ενδεικτική πράξη «μεγαλείου».

Αυτό το τελευταίο ήταν και το σημείο που κλήθηκε για την πρώτη απολογία. Και τώρα ήρθε η ώρα της δεύτερης, μετά το (άνευ προηγούμενου) σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει με την σύζυγο του Τόντιτς, Γελένα Καρλεούσα. Σημειωτέον, δεν αναφέρουμε καν όσα είχαν συμβεί κατά τη θητεία του στους Κιτρινόμαυρους, με την αδιανόητη εικόνα του τάφου της θύρας 7 στο Instagram και πολλών ακόμα καμωμάτων.

Εικάζουμε ότι η Άντερλεχτ θα προχωρήσει με πυξίδα το πασίγνωστο αγγλικό ρητό: «Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me». Όσο κι αν πιστεύεις σε δεύτερες ευκαιρίες, και καλά κάνεις να πιστεύεις, πώς μπορείς να τη δώσεις σ’ έναν τέτοιο άνθρωπο, γνωρίζοντας ότι από τη μια στιγμή στην άλλη μπορεί να κάνει σμπαράλια τα αποδυτήρια, ή να σε εκθέσει ανεπανόρθωτα επικοινωνιακά; Τι σημασία έχει πόσο καλός είναι στη δουλειά του, όταν αδυνατεί να συνυπάρξει ως μέλος μιας κοινωνικής ομάδας και εν κατακλείδι, παρουσιάζει συμπτώματα κοινωνιοπάθειας;

Σύμφωνα με τα βελγικά ΜΜΕ, εντός της εβδομάδας ο Βόσνιος αμυντικός θα καθίσει στο τραπέζι με τη διοίκηση της Άντερλεχτ κι εντός του μήνα θα ετοιμάσει τις βαλίτσες του για άλλες πολιτείς. Το προς τα που ακριβώς θα οδεύσει, ποιος θα έχει το θάρρος δηλαδή να ζήσει με το ρίσκο της παρουσίας του, αλλά και το αν θα υπάρξει τέτοιος στο σημείο που φτάσαμε, είναι «γρίφος» από μόνο του.