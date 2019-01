Πολωνία: Μαχαίρωσαν δήμαρχο μπροστά στα μάτι πολιτών – Βίντεο ντοκουμέντο

Δολοφονική επίθεση με μαχαίρι δέχθηκε ο δήμαρχος του Γκντανσκ Πάβελ Αντάμοβιτς κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τη συγκέντρωση πόρων υπέρ οργάνωσης που χρηματοδοτεί την αγορά ιατρικού εξοπλισμού.

Το περιστατικό συνέβη την ώρα που ο Αντάμοβιτς -δήμαρχος του λιμανιού της Πολωνίας από το 1998- βρισκόταν στο βήμα της εκδήλωσης. Ο δράστης τον πλησίασε και άρχισε να τον μαχαιρώνει. Ο 27χρονος δράστης της επίθεσης συνελήφθη, ενώ οι γιατροί έκαναν ανάνηψη στο θύμα επί τόπου, και στη συνέχεια τον μετέφεραν στο νοσοκομείο. Η κατάστασή του κρίνεται «πολύ σοβαρή».

Βίντεο που έχει καταγράψει την επίθεση δείχνει έναν άνδρα να ορμά στο βήμα, να επιτίθεται στον δήμαρχο και στη συνέχεια να αρπάζει το μικρόφωνο και να δηλώνει ότι μπήκε στην φυλακή ενώ ήταν αθώος από την προηγούμενη κεντρώα κυβέρνηση της Πλατφόρμας των Πολιτών και ότι βασανίστηκε.

«Για αυτό πεθαίνει ο Αντάμοβιτς», πρόσθεσε.

Many are telling Pawel #Adamowicz, Poland’s mayor of #Gdańsk, to «hold on» after being stabbed on stage in a charity event #PawełTrzymajSię pic.twitter.com/3RQCDWfiiN

