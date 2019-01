Περού: Διαδήλωση με επεισόδια για τη 2η θητεία Μαδούρο

Venezuelans living in Peru protest in front of their embassy in Lima, against Venezuelan President Nicolas Maduro's new term in office on January 10, 2019. Maduro began a new term on Thursday with the economy in ruins and his regime more isolated than ever as regional leaders declared his re-election illegitimate and shunned his inauguration. / AFP / Cris BOURONCLE

Η περουβιανή αστυνομία απώθησε δεκάδες διαδηλωτές, πρόσφυγες αντεκαθεστωτικούς από την Βενεζουέλα, οι οποίοι εισέβαλαν στην πρεσβεία της πατρίδας τους στη Λίμα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την έναρξη της δεύτερης θητείας του δικτάτορα Νικολάς Μαδούρο στην προεδρία της Βενεζουέλας. Μονάδες αντιμετώπισης ταραχών της αστυνομίας του Περού έκαναν χρήση δακρυγόνων για να απωθήσουν το πλήθος. Η πρεσβεία από την πλευρά της έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο εικονίζονται διαδηλωτές καθώς ρίχνουν την πύλη και εισβάλλουν στο κτίριο της διπλωματικής αποστολής. Δεν αναφέρθηκαν συλλήψεις στα επεισόδια. Χθες Πέμπτη ο Μαδούρο ορκίστηκε κι ανέλαβε τα καθήκοντά του για τη δεύτερή του θητεία, που θα διαρκέσει ως το 2025. Η διεθνής κοινότητα αρνείται να αναγνωρίσει ως νόμιμη την προεδρία του αυταρχικού σοσιαλιστή πολιτικού. Η περουβιανή κυβέρνηση του Μαρτίν Βισκάρα αποφάσισε να ανακαλέσει τον προσωρινό επιτετραμμένο της στη Βενεζουέλα για διαβουλεύσεις εξαιτίας της έναρξης της δεύτερης θητείας του Μαδούρο. Επιπλέον, η Λίμα υπενθύμισε ότι θεωρεί παράνομη την προεδρία του Μαδούρο και εξέφρασε την πλήρη υποστήριξή της προς την Εθνοσυνέλευση της Βενεζουέλας, το κοινοβούλιο που ελέγχει η αντιπολίτευση, το οποίο έχει ουσιαστικά αποκλειστεί από την πολιτική ζωή. «Ο Μαδούρο δεν είναι πρόεδρός μας, είναι ένας κομμουνιστής δικτάτορας, έπρεπε να έρθουμε εδώ για να διαδηλώσουμε εναντίον της ορκωμοσίας του», δήλωσε μπροστά στην πρεσβεία η Χουλιέτα Γκαρσία, που μετανάστευσε από το Καράκας στη Λίμα πριν από εννιά μήνες. «Είναι ντροπή (…) να βλέπεις έναν άνδρα που κατέστρεψε μια χώρα να παραμένει στην κυβέρνηση και τους στρατιωτικούς να τον υποστηρίζουν», πρόσθεσε η Γκαρσία. Ο υπουργός Εξωτερικών της Βενεζουέλας Χόρχε Αρεάσα υπενθύμισε στην κυβέρνηση του Περού ότι είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια των διαπιστευμένων διπλωματών στη Λίμα μετά τις ταραχές στην πρεσβεία. «Καθιστούμε υπεύθυνη την κυβέρνηση του Περού για οτιδήποτε συμβεί στο διπλωματικό μας προσωπικό και στην πρεσβεία μας στη Λίμα, που έγιναν σήμερα (σ.σ. χθες Πέμπτη) στόχος πολλών επιθέσεων, ανάμεσά τους αυτής μιας ομάδας κακοποιών που εισέβαλε στο κτήριό μας», τόνισε ο ΥΠΕΞ της Βενεζουέλας μέσω Twitter.