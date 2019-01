Μπλεξίματα με τον νόμο λόγω μέθης για τον Ρούνεϊ

Ο Γουέιν Ρούνεϊ, συνελήφθη στις 16 Δεκεμβρίου στο Μέριλαντ, για δημόσια μέθη και εξύβριση, όπως έγινε γνωστό μόλις χτες (6/1) από τα βρετανικά ΜΜΕ. Ο 33χρονος άσος της DC United αφέθηκε ελεύθερος, αφού πλήρωσε πρόστιμο 150 δολαρίων, ενώ στα τέλη Ιανουαρίου θα απολογηθεί στον ανακριτή.

Ο Ρούνεϊ είναι γνωστός για τις καταχρήσεις τους, αφού το 2017, επί βρετανικού εδάφους αυτή τη φορά, είχε συλληφθεί επειδή οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ. Γι` αυτόν τον λόγο άλλωστε του είχε αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης για δύο χρόνια.

Wayne Rooney was arrested in the US accused of public intoxication – this was his mugshot. https://t.co/MXHbfuaubz pic.twitter.com/DEhg0LZVyq

— Manchester News MEN (@MENnewsdesk) January 6, 2019