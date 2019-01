Εντυπωσιακό βίντεο – προαναγγελία της Μπουντεσλίγκα για την επανέναρξη του πρωταθλήματος! (vid)

«Είσαι αμυντικός της Σάλκε, “playmaker” της Μπάγερν Μονάχου, σκόρερ της Ντόρτμουντ ή γκολκίπερ της Γκλάντμπαχ; Αυτή είναι η Μπουντεσλίγκα σου, “μπορείς να είσαι οποιοσδήποτε θες”!», είναι η περιγραφή στο βίντεο που προαναγγέλλει την επανέναρξη του πρωταθλήματος Γερμανίας την Παρασκευή (18/01), με πρωταγωνιστή έναν ξανθό πιτσιρικά που ως δια μαγείας μπορεί να… μεταμορφώνεται σε οποιονδήποτε αστέρα των μεγάλων συλλόγων του πρωταθλήματος θέλει!

Δείτε το:

Are you a Schalke defender, a Bayern playmaker, a Dortmund goalscorer or a Gladbach goalkeeper?

This is your Bundesliga. #BeWhoeverYouWant ⚽🇩🇪 pic.twitter.com/lPAvct5Xyx

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) January 7, 2019