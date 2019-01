Καλιφόρνια: Άγριος καβγάς οδήγησε στους εννέα πυροβολισμούς στο μπόουλινγκ

«Αρκετά θύματα» υπάρχουν από πυροβολισμούς σε αίθουσα μπόουλινγκ στην Τόρανς, κοντά στο Λος Άντζελες, ανακοίνωσε η αστυνομία της Καλιφόρνιας.

Σε μήνυμά της στο Twitter η αστυνομία της παραλιακής αυτής πόλης, η οποία βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Λος Άντζελες, αναφέρει ότι «πληροφορίες κάνουν λόγο για πυροβολισμούς με αρκετά θύματα να έχουν πέσει στο έδαφος». Η αστυνομία ζητεί στο μήνυμα αυτό από τους κατοίκους «να μην πλησιάζουν στην ζώνη αυτή».

Reports of shots fired with multiple victims down. T P D is on scene. Investigation is ongoing. Please stay away from the area.

— Torrance Police (@TorrancePD) January 5, 2019