Παράνομη τουρκική άσκηση στην Αν. Μεσόγειο

Με την συμμετοχή αμερικανικών δυνάμεων διεξήχθη η παράνομη άσκηση που είχαν εξαγγείλει για το πρωί της Πέμπτης οι τουρκικές Αρχές στην περιοχή νότια του Καστελόριζου, θέτοντας σοβαρά ερωτηματικά για την πρακτική που ακολουθεί με την συνεργασία των ΗΠΑ η Αγκυρα.

Παρά το γεγονός ότι δεν υπήρξε επίσημη αντίδραση από την Ουάσινγκτον που να επιβεβαιώνει τους τουρκικούς ισχυρισμούς, αυτή ήρθε το βράδυ της Παρασκευής.

Ειδικότερα, η άσκηση που είχε αναγγελθεί στις 27 Δεκεμβρίου με την Navtex 1427/18 ανέφερε ότι «Διμερής ναυτική άσκηση θα διεξαχθεί από τουρκικές και συμμαχικές ναυτικές μονάδες στις 3 Ιανουαρίου» σε περιοχή νότια Καστελόριζου. Δηλαδή σε σημείο που την ευθύνη για έκδοση NAVTEX έχει η Ελλάδα και αποτελεί περιοχή εντός του FIR Αθηνών και εντός της ελληνικής περιοχής ευθύνης για Έρευνα και Διάσωση (SRR).

Σύμφωνα με φωτογραφίες που δημοσιοποίησε μέσω του λογαριασμού στο Τwitter το τουρκικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στην άσκηση που διεξήχθη συμμετείχαν οι τουρκικές φρεγάτες TCG GAZIANTEP και TCG GEMLIK, καθώς και το αμερικανικό αντιτορπιλικό USS PORTER, ένα ελικόπτερο και δυο F-16.

Δηλαδή, το τουρκικό υπουργείο εμφάνιζε το αμερικανικό σκάφος να πλέει μαζί με δυο τουρκικές φρεγάτες στην Ανατολική Μεσόγειο, χωρίς να δίνει ωστόσο σαφείς συντεταγμένες για το σημείο που έγινε η άσκηση.

Παρά το γεγονός ότι, όπως και στις 20 Δεκεμβρίου που είχε προηγηθεί πανομοιότυπη αναγγελία τουρκικής άσκησης πολύ κοντά στις ακτές της Κύπρου με συμμετοχή «συμμαχικής ναυτικής μονάδας», είχε υπάρξει προσπάθεια υποβάθμισης της αμερικανικής συμμετοχής σε τέτοιου είδους ασκήσεις που αμφισβητούν ευθέως τις ελληνικές και κυπριακές αρμοδιότητες, με κάποιους μάλιστα να μιλούν για «μονταζιέρα» που επιστράτευσε η Άγκυρα, τα δεδομένα φαίνεται πως δεν είναι έτσι.

Κι αυτό, διότι η Διοίκηση του 6ου Αμερικανικού Στόλου ανήρτησε φωτογραφία στο Τwitter όπου περιγράφει την προσγείωση του τουρκικού ελικοπτέρου στο αμερικανικό αντιτορπιλικό USS PORTER.

Από την Άγκυρα είναι σαφές πως επιχειρείται, με την συμμετοχή έστω και μικρή ή συμβολική του αμερικανικού αντιτορπιλικού, η νομιμοποίηση των πρακτικών της αυθαίρετης έκδοσης NAVTEX για διεξαγωγή ερευνών σε περιοχές οι οποίες είναι εξαιρετικά ευαίσθητες, ωστόσο αυτό που προκαλεί ανησυχία και η Αθήνα οφείλει να ζητήσει εξηγήσεις είναι η στάση των ΗΠΑ.

#Sailors signal to a Turkish navy SH-70 helicopter during deck landing qualifications aboard the #USSPorter (DDG 78) in the #MediterraneanSea #PartnershipsMatter #US6thFleet @USEmbassyTurkey pic.twitter.com/VIo8M0o2ql

— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) January 4, 2019