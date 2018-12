«Πρόταση της Μανρέσα στον Θίοντορ»

Την πόρτα του Τζόρνταν Θίοντορ, ο οποίος πρόσφατα έμεινε ελεύθερος από την Αρμάνι Μιλάνο χτύπησε η Μανρέσα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν τα ιταλικά δημοσιεύματα.

Συγκεκριμένα, το «Sportando» γράφει ότι η ισπανική ομάδα κατέθεσε επίσημη πρόταση στον 29χρονο γκαρντ και οι δύο πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις.

Η Μανρέσα, η οποία ψάχνει για τον αντικαταστάτη του Άλεξ Ρένφο, είναι σε ανοιχτή γραμμή με τον πρώην άσο της ιταλικής ομάδας, χωρίς όμως ακόμα να έχει επιτευχθεί συμφωνία.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Τζόρνταν Θίοντορ έχει προταθεί επίσης σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, ενώ ο Αμερικανός πρόσφατα έκανε… άνοιγμα στους Ερυθρόλευκους!

Δείτε το δημοσίευμα του Sportando:

Manresa has made an offer to free agent point guard Jordan Theodore, I am told.

The two sides are in discussion but no deal has been reached so far.

Manresa is on the market for a guard after Alex Renfroe»s departure

— Emiliano Carchia (@Carchia) December 29, 2018