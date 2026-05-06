Σε πλήρη ισχύ βρίσκονται τα μέτρα για τα ακαθάριστα οικόπεδα, με στόχο τον καθαρισμό τους ώστε να προληφθούν οι πυρκαγιές ενόψει της νέας αντιπυρικής περιόδου. Οι ιδιοκτήτες καλούνται να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες, καθώς τα πρόστιμα για παραβάσεις είναι αυστηρά και σε ορισμένες περιπτώσεις ιδιαίτερα υψηλά.

Ο καθαρισμός των οικοπέδων αποτελεί βασική υποχρέωση για χιλιάδες πολίτες σε όλη τη χώρα, καθώς συνδέεται άμεσα με την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν θέσει συγκεκριμένες οδηγίες για τις εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν, ενώ παράλληλα προβλέπονται σαφείς κυρώσεις για όσους δεν συμμορφώνονται ή παραλείπουν να υποβάλουν τη σχετική δήλωση καθαρισμού.

Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες

Απομάκρυνση ξερών χόρτων, φύλλων και κλαδιών

Κοπή και απομάκρυνση ξερών ή σπασμένων δέντρων

Κλάδεμα δέντρων και απομάκρυνση κλαδιών κοντά σε κτίσματα

Αραίωση πυκνής θαμνώδους βλάστησης

Απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων

Συλλογή και ασφαλής μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού

Υποβολή δήλωσης καθαρισμού στην πλατφόρμα akatharista.gov.gr

Ποιους αφορά

Ιδιοκτήτες οικοπέδων

Επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές

Οικόπεδα εντός σχεδίου και εντός οικισμών (έως 100 μέτρα από τα όρια)

Εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα (που δεν υπάγονται στη δασική νομοθεσία)

Εξαιρούνται:

Συντηρούμενοι κήποι κατοικιών / πολυκατοικιών

Τα πρόστιμα