Λίβερπουλ – Αρσεναλ: Το νέο βίντεο από τη λογομαχία του Παπασταθόπουλου με τον Φαν Ντάικ

Ένα νέο βίντεο είδε το φως της δημοσιότητας από τη λογομαχία του Σωκράτη Παπασταθόπουλου με τον Βίργκιλ φαν Ντάικ, την ώρα που η Λίβερπουλ και η Άρσεναλ επέστρεφαν στα αποδυτήρια του Άνφιλντ, δευτερόλεπτα μετά τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.

Ο Ολλανδός αμυντικός των Κόκκινων αποπειράθηκε να μπει ανάμεσα στον Έλληνα αμυντικό και τον Μοχάμεντ Σαλάχ, οι οποίοι συζητούσαν σε έντονο ύφος, αλλά χωρίς παρεκτροπές, για τη φάση που ο διαιτητής υπέδειξε πέναλτι στις καθυστερήσεις του πρώτου 45λεπτου.

Ο εκνευρισμός του πρώην στόπερ της Ντόρτμουντ ήταν εμφανής, προφανώς θεωρώντας εύκολη την πτώση του Σαλάχ, ενώ η κατάσταση εντάθηκε όταν ο Φαν Ντάικ πλησίασε τον Έλληνα αμυντικό για να του ζητήσει το λόγο. Οι ψυχραιμότεροι μπήκαν στη μέση και έσβησαν τη «φωτιά» που πήγε ν’ ανάψει.

Δείτε όσα κατέγραψε η κάμερα της τηλεοπτικής μετάδοσης:

Sokratis having a go at Salah. If Sokratis is as clever as his Ancient Greek namesake, you would hope he is laying down some decent arguments #LIVARS pic.twitter.com/gQ5NOQsDpS

— Gully Burrows (@gullyburrows93) December 29, 2018