Ενθουσιασμένος ο Γιάννης: «Εκπληκτικό να είσαι στην κορυφή»

Οι Μπακς ήταν εξαιρετικό και κόντρα στο Μπρούκλιν, επικρατώντας άνετα με 129-115 στο Μιλγουόκι τα ξημερώματα της Κυριακής (30/12) για την Ελλάδα.

Η νίκη αυτή βελτίωσε το ρεκόρ των ελαφιών στο 25-10, φέρνοντάς τους στην κορυφή της ανατολικής περιφέρειας, αλλά και ολόκληρους του ΝΒΑ.

Ετσι μετά το τέλος του ματς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ιδιαίτερα ικανοποιημένος, κάνοντας λόγω για εκπληκτικό συναίσθημα.

«Είναι εκπληκτικό. Δεν είναι εύκολο να είσαι η νούμερο ένα ομάδα στην Ανατολή», σημείωσε μεταξύ άλλων ο «Κούνμπο» ο οποίος ασταμάτητος με 31 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ, πετυχαίνοντας το triple double της καριέρας του.

