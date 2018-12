Ολη η «μαγεία» του Μπαπέ σε ένα βίντεο (vid)

Τι χρονιά κι αυτή που πέρασε για τον Κιλιάν Μπαπέ. Ο Γάλλος επιθετικός της Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε το πρωτάθλημα με τους παριζιάνους, υπήρξε υποψήφιος για τη Χρυσή Μπάλα, αλλά και παγκόσμιος πρωταθλητής με την Εθνική της χώρας του.

Ο 20χρονος συνέθεσε ένα εξαιρετικό τρίδυμο με τον Νεϊμάρ και τον Καβάνι, με αποτέλεσμα να σκοράρει 18 γκολ σε 25 ματς στη Ligue. Και με τη χρονιά να φτάνει στο τέλος της σε λίγες ημέρες, εσείς μπορείτε να απολαύσετε όλα τα γκολ του Μπαπέ στο πρωτάθλημα σε ένα βίντεο.

Kylian Mbappe in Ligue 1 in 2018:

👤 25 games

⚽️ 18 goals

All of them right here 👇 pic.twitter.com/g22iMKemgt

— Goal (@goal) December 29, 2018