Οι «χρυσές» στιγμές του ελληνικού αθλητισμού για το 2018

Εικόνες, στιγμές, γεγονότα, μεγαλύτερα ή μικρότερα, περισσότερο ή λιγότερο σημαντικά, πρόσωπα και ομάδες, μεγάλα ρεκόρ, επιτυχίες, καθώς επίσης απογοητεύσεις και διακρίσεις, χαρακτήρισαν το 2018 στην «αθλητική» Ελλάδα.

Απούσα από το Μουντιάλ της Ρωσίας, την κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή στον κόσμο, η Ελλάδα γνώριζε εκ των προτέρων το απίθανο της διάκρισης στους 23ους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στην Πιονγκτσάνγκ.

Κι όμως οι τέσσερις αθλητές μας που βρέθηκαν στην παγωμένη πόλη της Νότιας Κορέας, Απόστολος Αγγελής, Σοφία Ράλλη, Μαρία Ντάνου και Γιάννης Αντωνίου, επέστρεψαν γεμάτοι αξέχαστες εικόνες, πολύτιμες εμπειρίες και μοναδικά συναισθήματα, παρουσιάζοντας θέσεις στην κατάταξη από 44η (Ράλλη) έως και 81η (Αγγελής).

Ο Κωνσταντίνος Πετράκης από τη Βέροια, που συμμετείχε στο άθλημα της χιονοσανίδας κατηγορία UL, εκπροσώπησε την Ελλάδα στους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες.

Ο ελληνικός αθλητισμός δεν έμεινε χωρίς θριάμβους.

Το Αθηναϊκό Πρακτορείο συνέλεξε και παρουσίασε στιγμές μοναδικές, τρόπαια, μετάλλια, κορυφαίες εμφανίσεις, που γράφτηκαν και συζητήθηκαν στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο.

Ας δούμε αναλυτικά:

Παγκόσμιος Πετρούνιας

Ακόμη μία «χρυσή σελίδα» στην Ιστορία της ενόργανης γυμναστικής «έγραψε» ο Λευτέρης Πετρούνιας, αφού κατέκτησε για τρίτη συνεχόμενη φορά το χρυσό μετάλλιο των κρίκων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης, νικητής το 2015 στην Γλασκώβη και το 2017 στο Μόντρεαλ, πρώτευσε με 15,366 βαθμούς και στην Ντόχα (Νοέμβριος), παρά το πρόβλημα που αντιμετώπιζε στον αριστερό ώμο και το οποίο αποκαταστάθηκε αργότερα με χειρουργική επέμβαση. Νωρίτερα, τον Αύγουστο, ο 27χρονος Ολυμπιονίκης, είχε αναδειχθεί Πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Γλασκόβης.Αναδείχθηκε κορυφαίος αθλητής για το 2018 σύμφωνα με τον ΠΣΑΤ.

Παγκόσμια Κορακάκη

Η Άννα Κορακάκη κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο αεροβόλο πιστόλι 10μ. στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στην πόλη, Τσανγκουον της Νότιας Κορέας και εξασφάλισε τη συμμετοχή τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο (2020). Αναδείχθηκε κορυφαία αθλήτρια για το 2018 σύμφωνα με τον ΠΣΑΤ.

Η χρονιά του Τσιτσιπά

Ο 20χρονος τενίστας έγινε στην Στοκχόλμη η πρώτος Έλληνας που κατέκτησε τίτλο σε μια ATP διοργάνωση. Επιβλήθηκε με 2-0 (6-4, 6-4) σετ του Λετονού Έρνεστς Γκούλμπις (Νο 145) στον τελικό του Stockholm Open και κατέκτησε το τρόπαιο του ΑTP 250. Λίγο αργότερα, κατέκτησε τον τίτλο στο δεύτερο Next Gen ATP Finals, που φιλοξενήθηκε στο Μιλάνο, καθώς νίκησε στον τελικό τον 19χρονο Αυστραλό Άλεξ Ντε Μινόρ με 3-1 σετ (2-4, 4-1, 4-3, 4-3) και «σήκωσε» αήττητος το τρόπαιο.

Ο Τσιτσιπάς, αναδείχθηκε η μεγάλη έκπληξη της χρονιάς από τη διεθνή ομοσπονδία τένις (ATP), αλλά και ο «πιο βελτιωμένος παίκτης της χρονιάς στον κόσμο» (Most Improved Player) για το 2018. Όχι άδικα, αφού άρχισε τον Ιανουάριο με την είσοδό του στο «top-100» ως Νο 91 της παγκόσμιας κατάταξης και έφτασε έως το νο 15, απ΄ όπου κλείνει την χρονιά.

Μέσα στο διάστημα αυτό, ο Ελληνας πρωταθλητής, αγωνίστηκε για πρώτη φορά σε έναν τελικό ΑΤΡ διοργάνωσης στη Βαρκλελόνη και έφτασε σε έναν masters τελικό, στο Rogers Cup του Τορόντο (και στους δύο ηττήθηκε από τον Ναδάλ).

Μάλιστα στο Rogers Cup, για να φτάσει στον τελικό του καναδικού τουρνουά, κατάφερε να κερδίσει τέσσερις αντιπάλους από την πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης, τους Ντομινίκ Τιέμ (No. 8 τότε στον κόσμο), Νόβακ Τζόκοβιτς (No. 10), Αλεξάντερ Ζβέρεφ (No. 3) και Κέβιν Αντερσον (No. 6). Έτσι, έγινε ο νεότερος τενίστας στην Ιστορία της ΑΤΡ, που κέρδισε τέσσερις παίκτες από την κορυφαία δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης στο ίδιο τουρνουά.

Μια μεγάλη χρονιά για την υδατοσφαίριση

Παγκόσμιοι Πρωταθλητές οι έφηβοι

Η εθνική Εφήβων του Δημήτρη Κραβαρίτη κατέκτησε την κορυφή του κόσμου. Στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, επικράτησε με 9-8 της Ισπανίας, έχοντας κορυφαίο σκόρερ τον Καλογερόπουλο που σημείωσε τρία γκολ.

Πρωταθλητής Ευρώπης ο Ολυμπιακός

Πραγματοποιώντας συγκλονιστική εμφάνιση στη Γένοβα, ο Ολυμπιακός επικράτησε 9-7 της Προ Ρέκο και στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης για δεύτερη φορά στην Ιστορία του. Αναδείχθηκε κορυφαία ομάδα για το 2018 σύμφωνα με τον ΠΣΑΤ.

Τρίτη στον κόσμο η Εθνική Νεανίδων

Η εθνική Νεανίδων του Κώστα Δήμου επικράτησε με 7-3 της Αυστραλίας στον «μικρό» τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, στο Βελιγράδι, και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.

«Ασημένια» η Εθνική Ανδρών στους Μεσογειακούς

Στα πέναλτι (12-10, 8-8 κανονική διάρκεια) «λύγισε» η εθνική υδατοσφαίρισης ανδρών απέναντι στην πανίσχυρη Σερβία, στον τελικό των Μεσογειακών Αγώνων της Ταραγόνα και κατέκτησε τη δεύτερη θέση, που πάντως είναι η καλύτερη που έχει πάρει στην Ιστορία της διοργάνωσης.

Οι νέοι του πόλο πρώτοι στην Ευρώπη

Έναν χρόνο μετά την κατάκτηση του παγκοσμίου πρωταθλήματος στην κατηγορία Νέων Ανδρών, η Ελλάδα κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο και στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Οι αθλητές του Τεο Λοράντου επικράτησαν του Μαυροβούνιου με 14-12 και στέφθηκαν πρωταθλητές Ευρώπης στην ίδια κατηγορία.

«Ασημένια» κορίτσια στη Βαρκελώνη

Η εθνική γυναικών υδατοσφαίρισης ηττήθηκε 6-4 από την Ολλανδία στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Βαρκελόνης και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο, όπως είχε συμβεί και το 2010 και το 2012.

«Χρυσό» στο Europa Cup

Το χρυσό μετάλλιο στο νεοσύστατο Europa Cup κατέκτησε η εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης των γυναικών νικώντας 9-8 την Ρωσία στον τελικό του final-6 της διοργάνωσης, που διεξήχθη στην Ποντεβέδρα της Ισπανίας.

«Χάλκινο» στους Μεσογειακούς

Το χάλκινο μετάλλιο των Μεσογειακών Αγώνων της Ταραγόνα κατέκτησε η εθνική υδατοσφαίρισης γυναικών, επικρατώντας εύκολα της Γαλλίας με 15-5 στον «μικρό» τελικό της διοργάνωσης.

Αποθέωση του Στίβου στο Βερολίνο

Έξι μετάλλια, τρία από αυτά χρυσά, είναι ο εξαιρετικός απολογισμός της ελληνικής παρουσίας στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βερολίνου.

«Χρυσή» Κατερίνα- «Ασημένια» Νικόλ

Η Ελλάδα έκανε το «1-2» στο επί κοντώ, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Βερολίνο. Η Κατερίνα Στεφανίδη κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με άλμα 4.85, ενώ δεύτερη ήταν η Νικόλ Κυριακοπούλου με 4,80μ.

Νωρίτερα στο Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου στο Μπέρμιγχαμ, μετά από 19 αγώνες αήττητη, η Κατερίνα Στεφανίδη, περιορίστηκε στην 3η θέση και στο χάλκινο μετάλλιο, με άλμα 4.80μ. Στην μοναδική διοργάνωση, όπου η Ελληνίδα Ολυμπιονίκης δεν έχει κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο.

«Χρυσός» ο Τεντόγλου

Ο Μίλτος Τεντόγλου, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο μήκος, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου του Βερολίνου κι έφθασε στην πρώτη συμμετοχή του στη διοργάνωση στη μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του, σε ηλικία μόλις 20 ετών. Ο σπουδαίος άλτης της ΓΕ Γρεβενών κατέκτησε την πρώτη θέση με 8.25μ στην πρώτη προσπάθειά του, που είναι η καλύτερη εφετινή του επίδοση, αφού είχε κάνει 8.24μ.

«Χρυσή» Παπαχρήστου

Η Ελληνίδα αθλήτρια κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με 14.60μ στη 2η προσπάθειά της στο Βερολίνο, φτάνοντας στην μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας της. Μάλιστα, η Βούλα, αναδείχθηκε κορυφαία αθλήτρια των Βαλκανίων για το 2018 από την ABAF στο ετήσιο γκαλά που εφέτος πραγματοποιήθηκε στην Αθήνας

«Ασημένια» Μπελιμπασάκη

Η Μαρία Μπελιμπασάκη κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο με 50.45 στον τελικό των 400μ στο Βερολίνο. Σημείωσε παράλληλα νέο Πανελλήνιο ρεκόρ, αφού το προηγούμενο ήταν της Φανής Χαλκιά με 50.56 από τις 12 Σεπτεμβρίου 2004.

«Χάλκινος» ο Τσιάμης

Σε ηλικία 36 ετών, ο Δημήτρης Τσιάμης κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό του τριπλούν, την τελευταία ημέρα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στίβου στο Βερολίνο. Ο έμπειρος άλτης είχε καλύτερη προσπάθεια (την τρίτη) στα 16.78μ που είναι και η καλύτερη εφετινή του επίδοση.

«Ασημένιος» Γκολομέεβ και «Χάλκινος» Χρήστου

Δύο μετάλλια, ένα ασημένιο και ένα χάλκινο, πανηγύρισε η ελληνική κολύμβηση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Γλασκόβης. Ο 25χρονος κολυμβητής του Εθνικού, Κριστιάν Γκολομέεβ έσπασε την… κατάρα της τέταρτης θέσης και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 50μ. ελεύθερο, πετυχαίνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ με 21.44.

Νωρίτερα, ο Απόστολος Χρήστου είχε χαρίσει στην Ελλάδα το πρώτο της μετάλλιο στο 34ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου. Οπως ακριβώς και πριν δύο χρόνια στο Λονδίνο, ο κολυμβητής του Ολυμπιακού πήρε την τρίτη θέση στα 100μ. ύπτιο με 53.72.

Η ΑΕΚ ξανά «Βασίλισσα» της Ευρώπης

Η ΑΕΚ του Ντράγκαν Σάκοτα επέστρεψε στον ευρωπαϊκό της θρόνο. Επικράτησε 100-94 της Μονακό, στον τελικό του Final 4 του Basketball Champions League, που διεξήχθη στο κλειστό «Ν. Γκάλης» μπροστά σε 18.000 φίλους της. Αυτό ήταν το τρίτο ευρωπαϊκό τρόπαιο για την ΑΕΚ, 50 χρόνια μετά το έπος του 1968 στο Καλλιμάρμαρο (Κύπελλο Κυπελλούχων) και το Κύπελλο Σαπόρτα το 2000.

Στην κορυφή της Ευρώπης οι γυναίκες του Ολυμπιακού στο βόλεϊ

Στην κορυφή της Ευρώπης «ανέβηκε» η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού με την κατάκτηση του Challenge Cup μέσα στην Τουρκία.

Οι «ερυθρόλευκες» του Μπράνκο Κοβάτσεβιτς επικράτησαν με 1-3 σετ (26-28, 25-23, 20-25, 18-25) στην έδρα της Μπουρσασπόρ και πανηγύρισαν τον τίτλο.

48 μετάλλια στους Μεσογειακούς της Ταραγόνα

Η ελληνική αποστολή στους Μεσογειακούς αγώνες της Ταραγόνα κατέκτησε συνολικά 48 μετάλλια, εκ των οποίων 12 χρυσά, 14 ασημένια και 22 χάλκινα.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο δεύτερο All Star Game

Στα 22 του χρόνια, ο διάσημος άσος, συμμετείχε στο πρώτο του All Star Game στη Νέα Ορλεάνη και έγινε ο πρώτος Έλληνας που αγωνίστηκε στον αγώνα των αστέρων. Το 2018 έκανε την δεύτερη εμφάνισή του, στο Staples Center του Λος Άντζελες, στο 67ο All Star Game.

Η ομάδα του ΛεΜπρον Τζέιμς, επικράτησε 148-145 της ομάδας του Στίβεν Κάρι, με την οποία αγωνίστηκε και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο Έλληνας σούπερ σταρ σε 27 λεπτά συμμετοχής είχε 16 πόντους (6/12 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 4/6 βολές), επτά ριμπάουντ, δύο ασίστ και ισάριθμα λάθη.

Η ιστιοπλοΐα από το Αάρχους στο Τόκιο

Τρεις προκρίσεις πανηγύρισε η ελληνική ιστιοπλοΐα στους Ολυμπιακούς Αγώνες που θα διεξαχθούν στο Τόκιο το 2020, μέσω του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του Άαρχους. Η Ελλάδα πήρε τα «εισιτήρια» στα 470 γυναικών με τις Μαρία Μπόζη και Ραφαηλίνα Κλωναρίδου, στα Laser Radial με τη Βασιλεία Καραχάλιου και στα σκάφη RSX ανδρών με τον Βύρωνα Κοκκαλάνη.

Ιστορική πρόκριση στο Europa League ο Ολυμπιακός

Νικώντας με σκορ 3-1 την Μίλαν την τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Europa League, ο Ολυμπιακός εξασφάλισε ιστορική πρόκριση στους «32» της διοργάνωσης.

Αντίθετα ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε στην φάση των ομίλων, μένονατς τελευταίος στο 12ο γκρουπ, με μία νίκη και πέντε ήττες, ενώ στους ομίλους, αλλά του Champions League, σταμάτησε η ευρπωαϊκή διαδρομή της ΑΕΚ, που γνώρισε έξι ηττες σε ισάριθμα παιχνίδια, δημιουργώντας νέο αρντηικό ρεκόρ σχετικά με την παρουσία της χώρας μας στην κορυφαία διοργάνωση.

Παγκόσμιες οι γυναίκες στο Μπιτς Χάντμπολ

Η Ελλάδα επικράτησε 2-1 (18-14, 15-24, 5-2) της Νορβηγίας στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος μπιτς χάντμπολ στο Καζάν και στέφθηκε πρωταθλήτρια κόσμου για πρώτη φορά στην Ιστορία της. Η Εθνική έχει εξασφαλίσει την απευθείας πρόκριση για πρώτη φορά στην Ιστορία της στα World Games που θα διεξαχθούν το καλοκαίρι του 2019 στο Σαν Ντιέγκο των ΗΠΑ.

H Ελλάδα επέστρεψε στην 1η κατηγορία του Fed Cup

Η Μαρία Σάκκαρη και η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου νίκησαν στο καθοριστικό παιχνίδι του διπλού και σφράγισαν την επιστροφή της Ελλάδας στην 1η κατηγορία του Fed Cup έπειτα από επτά χρόνια.

Πρόκριση για το ελληνικό ανσάμπλ στην Ρωσία και στο Παγκόσμιο ρυθμικής στη Σόφια

Το ελληνικό ανσάμπλ, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ρυθμικής γυμναστικής της Σόφιας, κατέκτησε την πρόκριση για το προ-Ολυμπιακό του 2019, προκειμένου να διεκδικήσει μέχρι τέλους το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες «Τόκιο 2020».

Η Εθνική ομάδα (Χρύσα Μουτάφη, Ζωή Ντίτσιου, Μυρτώ Αθανασουλάκη, Ιωάννα Τζιατζιά, Χρυσάνθη Αθανασακοπούλου, Αύρα Ντούρο), υπό την τεχνική καθοδήγηση της Φωτεινής Κωτσοπούλου και της Σοφίας Αϊβαθιάδου, συγκέντρωσε 32,300 βαθμούς στον σύνθετο αγώνα, και έφτασε 22η μεταξύ 36 χωρών.

Η Ελλάδα για το Μουντιάλ 2030 και το Euro 2028

Κοινή υποψηφιότητα για την ανάληψη του EURO 2028 και του Μουντιάλ 2030, θα καταθέσουν η Ελλάδα, η Σερβία, η Ρουμανία και η Βουλγαρία. Την ανακοίνωση της απόφασης, έκανε ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς, λίγο μετά το τέλος της Τετραμερούς Συνόδου Συνεργασίας των τεσσάρων χωρών, στο Βελιγράδι, με τη συμμετοχή των πρωθυπουργών της Ελλάδας Αλέξη Τσίπρα, της Βουλγαρίας Μπόικο Μπορίσοφ, της Ρουμανίας Βιόριτσα Νταντσίλα και του οικοδεσπότη της συνάντησης, προέδρου της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Θα δημιουργηθεί μία 16μελής επιτροπή, στην οποία θα συμμετέχουν τέσσερα μέλη – εκπρόσωποι από κάθε χώρα, ενώ η υποψηφιότητα πρέπει να κατατεθεί μέχρι τον Δεκέμβριο του 2021. Επόμενες σχετικές συναντήσεις των 4 χωρών ορίστηκαν στη Σόφια τον προσεχή Φεβρουάριο και στη Θεσσαλονίκη τον Απρίλιο του 2019.

Η ιδέα είχε συζητηθεί από τους Υπουργούς Αθλητισμού Ελλάδας, Βουλγαρίας, Σερβίας και Ρουμανίας, στο Βελιγράδι.Στη συνάντηση αυτή, εκτός από τον κ. Βασιλειάδη, συμμετείχαν οι υπουργοί Αθλητισμού, της Βουλγαρίας Κρέλεβ Κράσεν, της Ρουμανίας Κονσταντίν-Μπόγκνταν Ματέι, ενώ οικοδεσπότης ήταν ο υπουργός Αθλητισμού της Σερβίας, Βάνια Ουντόβιτσιτς.

Το ενδεχόμενο υποψηφιότητας για συνδιοργάνωση του Μουντιάλ του 2030 προέκυψε στην τετραμερή Σύνοδο Ελλάδας, Βουλγαρίας,Ρουμανίας,Σερβίας στη Βάρνα.

Πετρούνιας, Κορακάκη ΚΑΙ Πόλο Ολυμπιακού οι κορυφαίοι στον ΠΣΑΤ

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής της γυμναστικής το 2018 Λευτέρης Πετρούνιας αναδείχθηκε κορυφαίος αθλητής της χρονιάς ενώ κορυφαία αθλήτρια, είναι η επίσης παγκόσμια πρωταθλήτρια μέσα στο έτος, Αννα Κορακάκη.

Κορυφαίος προπονητής στην ψηφοφορία των αθλητικών συντακτών, αναδείχθηκε ο προπονητής της γυμναστικής Δημήτρης Ράφτης, ενώ καλύτερη ομάδα είναι το πόλο του Ολυμπιακού που κατέκτησε το Champions League.

Κορυφαίος αθλητής με αναπηρία είναι ο κολυμβητής Αριστείδης Μακροδημήτρης, κορυφαία αθλήτρια με αναπηρία η επίσης κολυμβήτρια Αλεξάνδρα Σταματοπούλου και κορυφαία ομάδα με αναπηρία η Εθνική Ομάδα BC3 Μπότσια.