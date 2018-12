Έξαλλος με Σαλάχ ο Παπασταθόπουλος, ένταση με Φαν Ντάικ (vid)

Ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος είχε μια συζήτηση σε υψηλούς τόνους με τον Μοχάμεντ Σαλάχ, η οποία ξεκίνησε από την ώρα που ο 30χρονος υπέπεσε στην παράβαση προς τον Αιγύπτιο στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου και συνεχίστηκε μέχρι την αποχώρηση των δύο ομάδων από τον αγωνιστικό χώρο στην ανάπαυλα.

Ο εκνευρισμός του πρώην στόπερ της Ντόρτμουντ ήταν εμφανής, προφανώς θεωρώντας εύκολη την πτώση του «αστέρα» των Κόκκινων στη φάση που ο διαιτητής αποφάσισε να δείξει την άσπρη βούλα.

Η κατάσταση εντάθηκε όταν ο Βίργκιλ φαν Ντάικ πλησίασε τον Έλληνα αμυντικό για να του ζητήσει το λόγο, με τους ψυχραιμότερους να επεμβαίνουν και να ηρεμούν άμεσα τα πνεύματα, λίγο πριν οι ποδοσφαιριστές εισέλθουν στη φυσούνα του Άνφιλντ.

Η εκτέλεση πέναλτι του Σαλάχ ήταν εκείνη που οδήγησε και στο 4-1 υπέρ των γηπεδούχων στο ματς με την Άρσεναλ, σκορ με το οποίο έκλεισε και το πρώτο 45λεπτο του αγώνα.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο:

Big @VirgilvDijk stepping in to help @MoSalah here at half time, when that 💩 Sokratis was complaining about that Mo is too quick for him. Got them rattled!! Come on @LFC #LFCvAFC pic.twitter.com/oqJbgWpGFr

— Rob P (@Orchardpix) December 29, 2018