Όσοι παρακολούθησαν τα ξημερώματα την αναμέτρησης των Λέικερς κόντρα στους Κλίπερς, παρακολούθησαν ίσως μια από τρις καλύτερες φάσεις της σεζόν. Εμπνευστής ήταν ο Λόνζο Μπολ που μετέτρεψε μια διεκδικούμενη μπάλα σε… παρανοϊκή ασίστ στον Τσάντλερ, «χαζεύοντας» ολόκληρη την 5άδα των Κλίπερς που βρίσκονταν στο παρκέ!

What a pass by Lonzo Ball 👀 (via @NBATV) pic.twitter.com/8NiDhkS3kS

— SLAM (@SLAMonline) December 29, 2018