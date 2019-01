Πολωνία: Έπνιξαν τα τέσσερα νεογέννητα μωρά τους και τα έκρυψαν στη σόμπα

Φρίκη και αποτροπιασμό προκαλεί ο θάνατος τεσσάρων νεογέννητων μωρών, για τον οποίο κατηγορείται ένα ζευγάρι στην Πολωνία.

Οι φερόμενοι ως δολοφόνοι γονείς, έκρυψαν τα πτώματα των βρεφών στην οικία τους. Τρία από αυτά τα τοποθέτησαν σε μία σόμπα, ενώ το άλλο το έθαψαν κάτω από δέντρο στον κήπο τους…

Σύμφωνα με την Daily Mail, η οποία φέρνει την είδηση στη δημοσιότητα οι Αρχές θορυβήθηκαν και άρχισαν έρευνες μετά από υποψίες των γειτόνων τους, οι οποίοι κατήγγειλαν πως η 27χρονη Aleksandra J -η οποία τώρα κατηγορείται για τέσσερις ανθρωποκτονίες- ήταν έγκυος τέσσερις φορές τα πέντε τελευταία χρόνια, ωστόσο ποτέ τους δεν είδαν κάποιο παιδί.

