Ινδονησία: Κίνδυνος για νέα φονικά κύματα εξαιτίας της ηφαιστειακής δραστηριότητας

Μάχη με τον χρόνο δίνουν οι αρχές της Ινδονησίας αναζητώντας επιζώντες στα ερείπια που προκάλεσε το φονικό τσουνάμι που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 373 ανθρώπους.

Οι διασώστες χρησιμοποιούν όχι μόνο βαριά μηχανήματα αλλά και τα γυμνά τους χέρια σκάβοντας μέσα στη λάσπη και τα συντρίμμια των δυτικών ακτών της χώρας που εκτείνονται σε απόσταση 100 χιλιομέτρων.

Περισσότεροι από 1400 άνθρωποι τραυματίστηκαν και περίπου 12.000 κάτοικοι χρειάστηκε να μετακινηθούν σε υψηλότερα σημεία, καθώς οι αρχές παρέτειναν έως την Τετάρτη τις προειδοποιήσεις για υψηλό κυματισμό.

«Τουλάχιστον 373 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ 128 άνθρωποι αγνοούνται αυτή τη στιγμή» δήλωσε ο Σουτόπο Πούρβο Νουγκρόχο, ένας εκπρόσωπος τύπου της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών.

Πολλές οικογένειες απομακρύνθηκαν από την πληγείσα περιοχή σήμερα υπό τον φόβο ενός νέου τσουνάμι, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα στους δρόμους, που ήταν ήδη μπλοκαρισμένοι από συντρίμμια.

Οι ειδικοί προειδοποιούν για τον κίνδυνο νέων φονικών κυμάτων λόγω της ηφαιστειακής δραστηριότητας. Τα τσουνάμι που προκαλούνται από ηφαιστειακές εκρήξεις, οι οποίες προκαλούν μετατόπιση νερού, είναι σχετικά σπάνια.

Όμως, οι ειδικοί εκτιμούν ότι το περιστατικό του Σαββάτου οφείλεται σε μια υποθαλάσσια κατολίσθηση ενός τμήματος του Ανάκ Κρακατόα και προβλέπουν ότι αυτό το φαινόμενο μπορεί να επαναληφθεί λόγω του ότι το ηφαίστειο έχει αποσταθεροποιηθεί.

«Ο κίνδυνος ενός τσουνάμι παραμένει υψηλός όσο το ηφαίστειο βρίσκεται σε αυτήν την φάση δραστηριότητας, διότι είναι πιθανό να προκληθούν νέες υποθαλάσσιες κατολισθήσεις» επισήμανε ο Ρίτσαρντ Τίγιουβ, του πανεπιστημίου του Πόρτσμουθ.

Την ίδια ώρα, εκσκαφείς χρησιμοποιήθηκαν για την απομάκρυνση των συντριμμιών, μεταξύ αυτών και σωροί από τσίγκινες στέγες. Γιατροί και μέλη των πρώτων βοηθειών επιχειρούν στις πληγείσες περιοχές μαζί με τον στρατό, ενώ αστυνομικοί και στρατιώτες αναπτύχθηκαν στις απομονωμένες περιοχές.

Μια ομάδα χρησιμοποίησε ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά για την αναζήτηση επιζώντων στο παραλιακό κλαμπ, όπου τα ορμητικά κύματα καταπλάκωσαν τη σκηνή, την ώρα της παράστασης του συγκροτήματος Seventeen με 200 θεατές. Ήδη από τα χαλάσματα έχουν ανασύρει τις 9 σορούς.

Δύο μέλη του συγκροτήματος, ο μάνατζερ και ένα μέλος της ομάδας, σκοτώθηκαν. Οι κηδείες τους τελέστηκαν σήμερα. Σύμφωνα με ινδονησιακά ΜΜΕ, ο ντράμερ που αγνοείτο, βρέθηκε τελικά νεκρός.

Ο τραγουδιστής Ριεφιάν Φατζαρσιάχ, η σύζυγος του οποίου αγνοείται, ανήρτησε μια φωτογραφία τους μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ, στο Παρίσι, με τη λεζάντα «Σήμερα, είναι τα γενέθλιά σου (…). Γύρισε σπίτι αγαπημένη μου».

«Όλα συνέβησαν τόσο γρήγορα» αφηγείται ο Άντε Τζουναέντι, ένας επιζών. «Μιλούσα με έναν άλλο όταν η σύζυγός μου άνοιξε την πόρτα ουρλιάζοντας, σε κατάσταση πανικού. Νόμιζα ότι επρόκειτο για φωτιά, φθάνοντας, ωστόσο, στην πόρτα, είδα το νερό να έρχεται καταπάνω μας».

