ΝΔ : Ζητά απαντήσεις για την παραίτηση Κοτζιά

Απαντήσεις για το θέμα της παραίτησης Κοτζιά αλλά και για τους ποιους εννοεί ο πρώην υπουργός Εξωτερικών όταν αναφέρεται σε «εκβιαστές και διεφθαρμένους που χτυπούν τη Δημοκρατία» θέτει η ΝΔ στην κυβέρνηση. «Τέσσερις μέρες μετά, ο πρωθυπουργός οφείλει επιτέλους να δώσει μια συγκεκριμένη απάντηση: Γιατί αποπέμφθηκε ο κ. Κοτζιάς και ποιους εννοεί σήμερα ο πρώην υπουργός ότι είναι «εκβιαστές και οι διεφθαρμένοι» που «χτυπούν τη Δημοκρατία»;», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΝΔ και προσθέτει: «Όσο δεν δημοσιοποιείται η επιστολή παραίτησής του, τόσο επιβεβαιώνεται ότι οι κ. Τσίπρας, Κοτζιάς και Καμμένος αλληλοεκβιάζονται για να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια».